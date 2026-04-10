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    首頁 > 政治

    沈伯洋自曝家族五分埔地主！許淑華：土生土長台北人才懂台北

    2026/04/10 21:41 記者孫唯容／台北報導
    松山信義在地議員許淑華相當看好沈伯洋，更透露當年她要挑戰立委時，沈向她掛保證「你放心我們家族的人都會挺你的」。（記者孫唯容攝）

    松山信義在地議員許淑華相當看好沈伯洋，更透露當年她要挑戰立委時，沈向她掛保證「你放心我們家族的人都會挺你的」。（記者孫唯容攝）

    民進黨2026台北市長人選未定案，可能人選之一沈伯洋，日前在直播中自曝，家族在五分埔佔有2分土地，是土生土長的台北人。對此，松山信義在地議員許淑華相當看好，更透露當年她要挑戰立委，沈伯洋向她掛保證「你放心我們家族的人都會挺你的」。

    許淑華表示，雖然沈伯洋現在住在大安區，但是他是土生土長的台北人，所以他也知道「台北人要的是什麼」，也知道自己接下來，假設真被民進黨推薦出來選台北市長，他也會有自己的願景、夢想，他希望未來的台北市是怎樣的北市，相信他可以在台北市畫出「更接地氣」，台北人要的台北，更笑說「大家看他就是台北人的樣子。」

    許淑華也透露，當時她要參選立委時，沈伯洋曾告訴她，「你放心我們家族的人都會挺你的」，當時才知道他是台北人、住在五分埔，不然也都不知道。

    媒體也追問，會不會擔心說「大地主」的說法，反而變成一種衝擊？許淑華認為，當時五分埔根本不是什麼好地，且信義計畫區前身根本就靶場，後來才變成都市計畫區，他在那邊土生土長就是負面嗎？反而更接地氣，了解台北市，因為五分埔還是算松山區不是信義區，對他來說也是加分效果，如果有人這樣刻意去操作，我們也很好解釋，難不成住在五分埔，土生土長，我就是大地主，就要被拿來檢視家族背景，不應該是這樣。

    媒體也問及，怎麼看今天稍早台北市長蔣萬安受訪被問及相關議題，但他似不是很了解五分埔這塊地？許淑華笑說，因為他很多時間都在美國，他又不在台灣，他在美國讀書、當律師，等到要選舉才回來，所以真正了解台北的人是沈伯洋，不是蔣萬安。

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