鄭習會高喊和平 路透：百艘中國船艦圍台將成「新常態」

海委會主委管碧玲嚴正批評中國對台長期的共機共艦侵擾，6日直接公布6艘共艦及2艘海警船位在台海周邊的位置，甚至連型號丶舷號都一一標識。（圖：取自海委會主委管碧玲FB）

國民黨主席鄭麗文今（10日）與中國國家主席習近平會面，高喊此行訪中是「和平之旅」。不過中共本週在東海與南海一帶，部署接近100艘海軍與海岸警衛隊船隻，儘管北京不斷傳達和平與合作訊息，中國海軍增加部署並擴大對台施壓也是不爭的事實。

《路透社》報導，中國本週在東海與南海一帶，部署接近100艘海軍與海岸警衛隊船隻。有台灣官員指出，平時該區域的部署規模約落在50至60艘，本次數量明顯倍增，且時機點並非傳統軍演旺季，情況相當罕見。

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另一名官員則指出，中國海軍在美國將重心放在伊朗問題，且國民黨主席鄭麗文訪中之際增加部署，使整體時機更顯敏感。另兩名國際安全人士則說，中國船隻數量顯著增加，從3月底的近70艘，增至本週的近100艘，可能逐漸成為中國的「新常態」。

報導指出，鄭麗文訪中期間，中國對台軍事活動仍持續進行。國防部10日公布，過去24小時內，共偵獲7架中國軍機與7艘軍艦在台海周邊活動。海委會主委管碧玲也罕見公開中國軍艦在台灣周邊海域的具體位置與名稱，提醒人民了解情勢變化。

另一方面，中國也宣布自3月27日至5月5日，在東部沿海劃設「保留空域」。國安局長蔡明彥分析，此舉可能與觀察美軍活動頻率有關，並在美中領導人會面前，並在「川習會」前展示中國對印太地區空域的控制力。

國防部長顧立雄9日則在立法院黨團協商中表示，中國不斷擴張軍力，對台灣在軍事上的威脅越來越嚴峻，因此強化防衛韌性跟不對稱戰力是迫在眉睫的事情，「如果我們都不挺身，為什麼別人要幫我們？」不過，國民黨團集體缺席會議，國防部只能盼儘快進行協商、達成共識。

國民黨主席鄭麗文與中國國家主席習近平會面。（美聯社）

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