重點在做什麼？ 「鄭習會」落幕 國安人士曝後續觀察3指標

國民黨主席鄭麗文今天在北京會見中國領導人習近平。（路透）

國安人士今天分析，「鄭習會」呈現幾項特點，包括把台灣抽出國際格局；強化「一中框架」；推進兩制方案；中共和戰兩手，以和平框架包裝統一進程，搭配軍事部署施壓；以仇日史觀試圖把台灣海峽「內海化」，把台灣議題「去國際化」。

國安人士並說，「有點意外」是國民黨主席鄭麗文談話特別提到，台灣海峽不會成為外力介入的棋盤。但對台灣而言，所謂「外力介入」是指每天騷擾台灣的中國軍機軍艦、每天對台灣主權有圖謀的中國所採取的威權擴張的行為。該人士說，相對之下，台灣友盟主張自由航行、主張台海是國際水域，但國民黨為了「鄭習會」，往中國立場接近，令人感到比較憂心。

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國安人士說，「鄭習會」後有三大觀察指標，首先，重點「不在說什麼？而在做什麼？」透過這場會見，北京是否傳達了對台灣人民的真正善意，關鍵在於從現在起，中國的軍機軍艦是否停止騷擾；北京對台灣的國際參與是否停止打壓；台灣不再有來自中國的滲透破壞，這才是真正的善意、和平的訊號。

第二，「台灣是台灣人的台灣，是世界的台灣」。 國安人士說，台灣海峽不是民族主義的內海，而是繁榮世界的自由航道；台灣的未來，只有台灣人自己可以決定。台灣願意與全世界所有熱愛自由民主的國家並肩合作，共同致力於整體的和平、幸福與繁榮，而非為極權者的民族主義服務。

第三，北京當局定義下的「九二共識」，就是「一個中國」、「一國兩制」。國安人士表示，台灣絕不接受「一國兩制」，台灣民意也堅決反對「一國兩制」，這就是台灣共識。作為民主國家，台灣的立場，就是民主的立場，而民主從來不是挑釁。

國安人士也對中國喊話，提出「4個必須」。第一，中國必須正視中華民國台灣存在的事實，而不是否定台灣人民共同建立的民主國家體制；第二，必須尊重2300萬人民對自由民主的堅持，而不是以分化、利誘方式，介入台灣人民的選擇；第三，必須以和平對等方式處理雙方之間歧異，而不是用打壓、威嚇，企圖讓台灣人屈服。第四，必須是政府或政府所授權的公權力機構，坐下來談，任何沒有經過人民授權、監督的政治協商，都不能稱做是「民主協商」。

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