回應鄭習會 總統府：遺憾國民黨淪為讓台灣「被統一」的政治道具

國民黨主席鄭麗文與中國國家主席習近平會面。（美聯社）

國民黨主席鄭麗文今天（10）日與中國國家主席習近平會見，會中稱國民黨與共產黨具有「九二共識、反對台獨」等所謂「共同政治基礎」，並稱台灣海峽不為「外力」介入，共產中國的「中華民族偉大復興」是「兩岸人民的共同復興」等。總統府發言人郭雅慧說，這場「習鄭會」的本質，是中共領導人透過會見國民黨領導人，將台灣從世界舞台抽離，放入兩岸同屬一個中國的「一中框架」，鎖進共產中國「百年建國目標」（中華民族偉大復興）的政治議程裡。更明確的說，「習鄭會」所要凸顯的，就是「台灣屬於中華人民共和國一部分」，以及推進以「和平統一」為名、併吞台灣為實的「兩制台灣方案」。

郭雅慧說，作為台灣主要政黨之一，國民黨在「習鄭會」中，未能堅持政黨主體性與國家立場，任由中國以所謂「兩岸同屬一個中國」為核心的「九二共識」，作為國共兩黨的「共同政治基礎」，將國際社會對台海和平的關注與支持，配合北京論調誣指為「外力介入」，淪為消滅中華民國、讓台灣「被統一」的出賣國家主權的政治道具，我們對這種失格、自我矮化的行為深表遺憾。

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郭雅慧說，台灣是台灣人的台灣，是世界的台灣。台灣海峽不是民族主義的內海，而是繁榮世界的自由航道，台灣的未來，只有台灣人自己可以決定。台灣願意與全世界所有熱愛自由民主的國家並肩合作，共同致力於區域的和平、幸福與繁榮，不能也不會為極權者的民族主義服務。北京當局定義下的「九二共識」，就是「一個中國」、「一國兩制」。台灣絕不接受，台灣民意也堅決反對，今天這場被鎖進中國「統一」的政治議程及「一中」政治框架的政黨互動，絕不會影響我們對中華民國台灣主權地位的主張，也絕不會動搖我們對台灣前途必須由2,300萬台灣人民決定的堅持。

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