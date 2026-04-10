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    首頁 > 政治

    老屋更新刻不容緩！蔣萬安喊「大都更時代」 吳怡農倡「韌性街區」

    2026/04/10 21:46 記者何玉華／台北報導
    吳怡農認為政府應該主導街區整合，將都市更新聚焦於「韌性街區」，真正保障市民安全、又提升生活品質。（取自吳怡農臉書）

    吳怡農認為政府應該主導街區整合，將都市更新聚焦於「韌性街區」，真正保障市民安全、又提升生活品質。（取自吳怡農臉書）

    台北市長蔣萬安這兩天在台北市議會進行施政報告並備詢，昨天的施政報告再度提及，台北市進入大都更時代，面對地震與極端氣候的衝擊，老屋更新與強化韌性刻不容緩。曾表態爭取民進黨提名參選台北市長的吳怡農，在臉書分享西班牙巴塞隆納推動「超級街區」 （Superblocks） 的故事，表示「都更」不限於老屋的翻新，政府應該主導街區整合，將都市更新聚焦於「韌性街區」，真正保障市民安全、又提升生活品質。

    吳怡農說，台灣社會需要應對的生存威脅，除了自然災害，還包含了地緣政治與國家安全。從近期伊朗封鎖荷姆茲海峽、影響全球能源供應鏈，到俄羅斯持續將烏克蘭的民生基礎設施作為攻擊目標，都在提醒要為長期的民生韌性做準備。

    他分享西班牙巴塞隆納在10年前推動「超級街區」（Superblocks） 的故事。巴塞隆納的人口密度比台北市更高，面臨著空間飽和的困境。他們設定改善交通、減少空氣與噪音污染、緩解城市熱島高溫的明確目標，提出「超級街區」計畫—將3x3的九個街區劃為一個單元，重新設計、把車流引導至外圍，將內部的街道還給居民。概念剛推出時受到許多質疑，但市府選擇和社區對話，舉辦了數百場工作坊，邀請市民和NGO討論與規劃，與專家共同描繪藍圖。在市府的計畫指導下，柏油路轉生成綠地、市集、野餐區。

    吳怡農說，「都更」不限於老屋的翻新。政府應該主導街區的整合，重整城市空間：改善道路網、優化交通車流；增設步行、休閒與運動空間；提高容積率、增加居住空間；面對國家安全的風險，建造分散式的基礎設施，提升水電瓦斯等民生需求服務的韌性；規劃更多防災與避難的公共設施。透過區域性的規劃，將都市更新聚焦於「韌性街區」，真正保障市民安全、又提升生活品質。

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