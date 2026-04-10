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    首頁 > 政治

    防中國暗船小艇入侵 國防特別預算籌購無人機、AI輔助科技監偵

    2026/04/10 21:00 記者方瑋立／台北報導
    圖為「海軍春節加強戰備」，精準阻擊暨灘岸阻絕，國軍操演陸用型監偵無人機。（記者王藝菘攝）

    圖為「海軍春節加強戰備」，精準阻擊暨灘岸阻絕，國軍操演陸用型監偵無人機。（記者王藝菘攝）

    針對近期中國籍小型船隻非法侵入我國領海事件，國防部最新專案報告指出，現階段國軍針對小型目標掌握較不易且難以即時辨識，未來將結合AI技術分析建立預警機制，相關各類監偵型無人機與AI決策輔助系統，均規劃於「強化防衛韌性及不對稱戰力」特別預算中籌購。

    立法院外交及國防委員會下週一（13日）由國民黨籍召委馬文君安排議程，將邀請國家安全局局長蔡明彥、國防部副部長徐斯儉、內政部、海洋委員會報告「針對近期中國籍小型船隻非法侵入我國領海之偵搜漏洞檢討、科技監偵設備建置進度與精進作為」，併請陸委會、交通部列席，並備質詢。

    國防部送抵立法院的最新書面報告指出，應對中共艦船非法侵入，國防部與海巡共同維護主權為原則。為避免海軍艦艇直接介入升高情勢，秉持「海軍主要任務為海上作戰，海巡負責海域執法」之原則，中共非軍事艦船以海巡應處為主。海軍運用現行監偵手段持續掌握動態，並透過「聯成系統」與海巡署「雷情顯示資訊系統」執行海上艦船情資動態分享。

    在平戰時應處作為上，國防部表示，平時針對單一小型船隻非法進入領海，透過海巡署「岸際雷達系統」掌握其位置與活動情形，由海巡署執行應處。戰時針對指向台灣各類艦艇（含小型船舶），則結合雷達、電子偵蒐、開源情資、海巡署岸際雷達系統，與未來將建置之各類遠、中、近程監偵型無人機，配合其他兵力建立重層警戒幕，掌握船團動態。

    國防部坦言，目前對小型目標難以即時辨識，未來將整合多元監偵手段，透過AIS、雷達、電訊、影像與開源情資等多重手段，結合AI技術分析，即時偵測異常活動。國防部強調，作業模式將從「被動監控」轉向「主動預警」，以降低人力長時監控與反覆判讀，提升應變效率，並協同海巡署在共軍海上異常行動尚未成形前先期完成預置部署。

    針對科技設備建置，國防部透露，未來建置各類監偵型無人機與AI決策輔助系統，均在「強化防衛韌性及不對稱戰力」特別預算中規劃籌購，俾利後續整體監偵能量提升。國防部重申，國軍將持續秉持「不升高衝突、不挑起爭端」指導原則，掌握中共灰色地帶襲擾相關態樣，堅定捍衛國家主權及守護海域安全。

    據悉，國防部所稱的「強化防衛韌性及不對稱戰力」特別預算，即政府擬提出的8年期1.25兆元國防特別預算，其法源基礎「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」未通過前尚未提出。該國防特別條例從去年底至今在立法院卡關至今已近5個月，立法院外交及國防委員會本週四（9日）召開首次朝野黨團協商，因國民黨團立委全數缺席而流會。

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