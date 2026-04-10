為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    掃光小菜被罵翻！柯文哲喊被汙衊 網列「詳細時間軸」狠打臉

    2026/04/10 18:25 即時新聞／綜合報導
    柯文哲日前為民眾黨嘉義市長參選人張啓楷助選，中午用餐時，他把桌上兩盤小菜全掃進自己碗裡。（資料照，記者林宜樟攝）

    柯文哲日前為民眾黨嘉義市長參選人張啓楷助選，中午用餐時，他把桌上兩盤小菜全掃進自己碗裡。（資料照，記者林宜樟攝）

    民眾黨創黨主席柯文哲日前把小菜清空引發批評。他回應遭網友汙衊，並解釋那天其他人都已經吃完，但小菜還在那，不吃光只會變廚餘。有網友翻出官方影片，當天民眾黨前立委蔡壁如拿到雞肉飯，還沒坐下，柯文哲就已經把小菜掃到自己碗裡。柯卻說其他人都吃完了，「有影片的他都能這樣講，沒影片的會怎麼樣，他講話你還信喔？」

    柯文哲日前替民眾黨嘉義市長參選人張啓楷助選，中午一行人用餐，柯把桌上兩盤小菜全掃進自己碗裡，引發網友撻伐。對此，他近日受訪回應，網路上文章現在在汙衊他，說他吃小菜的樣子很貪婪。他說，那天其他人都已經吃完，小菜還擺在那，不吃完也會變廚餘，不如吃下去避免浪費。

    消息被轉至PTT後引發討論，有網友今日回文表示，根據新聞影片，張啓楷才剛剛坐下，都還沒吃，柯文哲就直接「掃盤」，「當大家都沒有記憶點嗎？」；更有網友回文直接找出民眾黨當天在柯文哲官方YouTube帳號直播的影片，並列出詳細時間軸，表示當天時間12點16分16秒，蔡壁如才拿到雞肉飯，還沒坐定位；而16分21秒，柯文哲就已經把小菜倒進他的碗了。然而柯文哲卻說是其他人都吃完了，他才清盤。

    網友也批：「有影片的他都能這樣講，沒影片的會怎麼樣，他講話你還信喔？」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播