掃光小菜被罵翻！柯文哲喊被汙衊 網列「詳細時間軸」狠打臉

柯文哲日前為民眾黨嘉義市長參選人張啓楷助選，中午用餐時，他把桌上兩盤小菜全掃進自己碗裡。（資料照，記者林宜樟攝）

民眾黨創黨主席柯文哲日前把小菜清空引發批評。他回應遭網友汙衊，並解釋那天其他人都已經吃完，但小菜還在那，不吃光只會變廚餘。有網友翻出官方影片，當天民眾黨前立委蔡壁如拿到雞肉飯，還沒坐下，柯文哲就已經把小菜掃到自己碗裡。柯卻說其他人都吃完了，「有影片的他都能這樣講，沒影片的會怎麼樣，他講話你還信喔？」

柯文哲日前替民眾黨嘉義市長參選人張啓楷助選，中午一行人用餐，柯把桌上兩盤小菜全掃進自己碗裡，引發網友撻伐。對此，他近日受訪回應，網路上文章現在在汙衊他，說他吃小菜的樣子很貪婪。他說，那天其他人都已經吃完，小菜還擺在那，不吃完也會變廚餘，不如吃下去避免浪費。

請繼續往下閱讀...

消息被轉至PTT後引發討論，有網友今日回文表示，根據新聞影片，張啓楷才剛剛坐下，都還沒吃，柯文哲就直接「掃盤」，「當大家都沒有記憶點嗎？」；更有網友回文直接找出民眾黨當天在柯文哲官方YouTube帳號直播的影片，並列出詳細時間軸，表示當天時間12點16分16秒，蔡壁如才拿到雞肉飯，還沒坐定位；而16分21秒，柯文哲就已經把小菜倒進他的碗了。然而柯文哲卻說是其他人都吃完了，他才清盤。

網友也批：「有影片的他都能這樣講，沒影片的會怎麼樣，他講話你還信喔？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法