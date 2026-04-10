議員索資7題被回57字批市府「已讀亂回」蔣萬安否認敷衍

台北市議員張文潔痛批市府對議員的索資敷衍，「已讀亂回」。（擷取自台北市議會網站）

台北市長蔣萬安在議會休會期間推出多項需要追加預算的新政，民進黨市議員張文潔今（10）天質疑市府同仁都不知道完整的規劃配套，面對議員索資，不僅回復緩慢，回覆內容也敷衍，甚至不到百字，痛批「已讀亂回」，這已經不是行政效率的問題，而是行政誠信，還要議員去看新聞稿，根本是架空議會的監督權。蔣萬安否認，並表示政策都有充分討論及完整的配套。

台北市議會今進行第2天市長施政報告，張文潔質詢指出，希望蔣萬安秉持做事大於作秀的態度；但近期推出很多政策，都是蔣萬安先拋出政策，市府同仁都不知道完整的規劃、配套，更不知道怎麼跟市民說明，市民滿頭問號。同時市府也沒到議會報告政策，議員只能透過索資來詢問內容，「但市府團隊正在用極低品質的方式，消耗議會的監督權以及破壞府會和諧」。

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張文潔說，上個會期市府因「索資3天回覆」引起爭議，蔣萬安說彈性處理，結果卻是不管多急，回覆至少都要超過3天；以最近推出的育兒減少工時計畫，她擬了7個問題向局處索資，不只回覆動作慢，還敷衍、消極，一等再等只等到兩行字，扣掉題目回覆的內容只有57字「總共有兩百四十八家事業單位提出申請，產業別有批發及零售業...等」，怒批就是不知道才問，得到的答覆卻如此敷衍「太誇張」。

她再舉營養午餐相關問題，索資得到的答覆竟是「後續將以公文及新聞稿等管道對外正式說明」，怒轟「議員索資竟然叫我去看新聞稿，搞什麼啊？」是同仁太累、太辛苦，還是不了解政策？她認為，這已經不是行政效率的問題，而是行政誠信的問題，還要架空議會的監督權，叫議員去看新聞稿。

蔣萬安緩頰說，同仁的意思是當有相關確定的作法，就會跟議員說明，並強調，相關政策都有充分的討論跟完整的配套。

台北市議員張文潔擬了7個題目向市府索資，回覆內容扣掉題目不到百字。（台北市議員張文潔提供）

台北市議員張文潔痛批市府對議員的索資敷衍，還要議員看新聞稿。（台北市議員張文潔提供）

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