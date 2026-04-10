評鄭習會 王定宇3個字感嘆

民進黨立委王定宇質疑國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平今天在北京會面，鄭只吹捧中國的發展，眼裡沒有台灣民主。（記者吳俊鋒攝）

國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平今天在北京會面，雙方的對話內容，民進黨立委王定宇認為2人的講稿互換，也沒有違和感，只凸顯中國的聲音，共產黨的主張，完全沒有台灣民主發展的真實價值，比前總統馬英九時期的「九二共識」更倒退，他感嘆「可惜了」。

王定宇今天下午陪同總統賴清德到仁德區十三甲武德宮贈匾後，面對媒體詢問鄭習會的看法，他提出以上的見解，認為鄭麗文錯失了這麼好的歷史時機，沒有把握，吹捧中國的發展，完全沒有台灣的存在，以及國家、人民的主權與自由。

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王定宇說，將鄭麗文與習近平的講稿對調，其實也一樣，證明國民黨說的內容，都是中共設定的標準，忽視台灣人民有選擇的自由，以及國家任何形式的組成，連中華民國、維持現況都反對。

王定宇嘲諷國民黨，即使由台灣人的納稅錢供養，在對岸各種脅迫下，都不敢反映台灣真實聲音，眼裡只看到中國的復興與建設，甘於淪為「川習會」的前菜道具，成就共產黨的主張、順遂共產黨的論調，沒有台灣、沒有民主。

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