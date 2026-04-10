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    首頁 > 政治

    沈伯洋自爆家族是五分埔地主 王世堅讚：跟台北市淵源很深

    2026/04/10 18:13 記者孫唯容／台北報導
    沈伯洋自爆家族是五分埔大地主，民進黨立委王世堅受訪直言，非常好，代表他們家族跟台北市淵源很深。（記者孫唯容攝）

    沈伯洋自爆家族是五分埔大地主，民進黨立委王世堅受訪直言，非常好，代表他們家族跟台北市淵源很深。（記者孫唯容攝）

    九合一選舉在即，民進黨2026台北市長人選佈局備受關注，立委沈伯洋被視為潛在人選之一。沈伯洋在與同黨立委黃捷、吳沛憶的直播中表示，「家族從乾隆年間便與台北有著緊密的連結，其中五分埔的土地中，有兩分是他們家族的。」引發各界熱議。民進黨立委王世堅受訪直言，非常好，代表他們家族與台北市淵源很深。

    沈伯洋在直播中表示，家族自乾隆時期就已在現今信義區發展，五分埔當年是因為有五大家族去買地，一人分一份所以叫五分，他的男女阿祖等同有兩分，而他的阿祖在日治時期擔任村里長，被網友形容為家世顯赫，家族在北市深耕多年。

    面對媒體問及此事，王世堅說，「這樣非常好」，表示說他們家族跟台北市淵源很深，如果沈委員是在地台北小孩，這樣非常好。

    至於是否會擔心沈伯洋因為這件事被對手攻擊嗎？王世堅也說，「不會」，那也是因為他祖產豐富，人無法選擇自己血緣，而且人家祖先也是經過奮鬥，才可能有大片的土地資產，這對沈伯洋絕對不會構成負面新聞。

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