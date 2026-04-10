柯文哲判決書公開！張育萌分析：把阿北「犯罪實錄」寫得一清二楚

前台北市長柯文哲涉京華城、政治獻金等案，一審重判17年。（資料照）

前台北市長柯文哲涉京華城、政治獻金等案，一審重判17年，391頁的完整判決書今天（10日）公開。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌說，柯文哲是如何戴上「財團的魔戒」？法院用時序，把阿北的「犯罪實錄」寫得一清二楚。

張育萌在臉書發文說，第一任的柯文哲，對「拿刀叉吃人肉」的財團深惡痛絕。2017年4月26日，柯文哲全程參與居住正義論壇，威京集團經理林青也在場。論壇上，柯文哲親口說「一放手100億就差100億」。閉幕致詞時，柯文哲說「京華城這案就回到法規」。6月6日，應曉薇質疑柯文哲說「給了560容積率就是圖利京華城」。柯文哲當時挺直腰桿，站在公務員這邊，堅持說「容積率後面有很多的錢，因為台北市房價很貴，公務員害怕會變圖利廠商」。

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8月18日，沈慶京見到當時台北市的都發局長林洲民，沈慶京要求120,284.39平方公尺的樓地板面積，林洲民直接拒絕。4天後，林洲民告訴柯文哲，沈慶京見他的過程，並明確告訴柯文哲說，沈慶京的訴求根本沒有法源依據。隔年，2018年5月10日，柯文哲收到沈慶京的陳情書，親手批示「現在560已經通過，又要變成678％？」7月26日，內政部直接駁回京華城的訴願。

張育萌指出，柯文哲連任後，彭振聲到公務員都還是使出洪荒之力，想擋下京華城案。

2020年2月18日，應曉薇到當時副市長彭振聲的辦公室，要求「幫忙」、「放水」，又叫都發局長黃景茂，把樓地板面積回復的案子，送到都委會研議，彭振聲拒絕。

張育萌續指，兩天後，2月20日，柯文哲單獨見了沈慶京大約一小時，從這開始，京華城案就在柯文哲的護航下，力排公務員的阻礙，一路放水硬闖過關。當天下午1點半，黃景茂就把「京華城案」排進隔天早上的晨會。為了隔天要開晨會，這天下午3點，就先開京華城案的「不公開」會前會。

2月24日，都發局張姓公務員第一次簽呈，說明京華城案已經進入法律訴訟。黃景茂還沒確定柯文哲怎麼想，所以退回。公務員改了內容後，第二次上簽呈，再次被退。第三次提的簽呈，刪除「不同意提請都委會研議」就過了。3月10日，柯文哲批示「速審速決」。而3月10日這天，就是柯文哲和應曉薇的便當會，應曉薇提出的建議事項，主題就是「京華城容積爭議案」。

3月24日到26日之間，沈慶京用七個人頭，把210萬元分七筆捐到民眾黨的政治獻金帳戶，朱亞虎用手機拍捐款的明細。4月1日，朱亞虎傳簡訊告訴李文宗和蔡壁如。4月15日，柯文哲親筆寫下那段經典的指示「TO：彭副，他們的結論是什麼？原則很簡單，公務員不坐牢，Ko」。

張育萌提及，最扯的是，5月21日，應曉薇竟然利用「民意代表可以列席」都委會的規定，違法帶沈慶京出席都委會。主持都委會的彭振聲裁示，組成專案小組來討論京華城「恢復樓地板」面積的訴求。一個月後，6月20日，專案小組第一次開會，當時都委會的執行秘書邵琇珮，建議京華城用都是計畫申請都更容積獎勵。這是史上第一次，提出參考都更或現有容獎機制作為「補救方案」。

張育萌分析，三天後，應曉薇在台北市議會開協調會，竟然直接找邵琇珮和京華城的董事長陳玉坤，一起討論《都市計畫法》的容積獎勵有哪些。7月16日，台北高等行政法院終於判決，判京華城敗訴。代表台北市府根本不用理京華城這些莫名其妙的訴求。10月12日，邵琇珮主持「專家學者諮詢會議」。超多代表直接在會議上就指出，京華城申請的容積獎勵，根本不適用《都更條例》。

張育萌說，2021年4月21日，應曉薇又在便當會，跟柯文哲討論京華城的進度，柯文哲裁示都發局擔任 PM（專案負責人）辦理。到了7月，應曉薇直接把都委會執行秘書劉秀玲叫到辦公室罵。7月14日，應曉薇向市長室告狀，說「劉秀玲阻撓京華城案」。

8月10日，再開便當會。應曉薇施壓，跟柯文哲討論都委會幕僚意見有問題，柯文哲改叫彭振聲當PM，加速京華城案送審議。

8月17日，市府的都發局都市設計科用內部簽文，再次提醒京華城案獲利超過20億，對價性有問題。9月9日，彭振聲主持都委會，反對意見都不採納，通過京華城案。京華城取得最高20％的容積獎勵。

張育萌提到，2022年2月7日，柯文哲再施壓產發局，在鼎越公司的陳情書上，親筆寫下「怎麼做都行，快就好」，就這樣，產發局同意了鼎越公司提出的條件。10月14日，威京集團發放「成功爭取容積」的獎金。簽呈明確寫著「經相關人員多方努力終獲台北市政府核定並於110年11月1日公告，原基礎容積560%、+20% 容積獎勵、+30% 容積移轉。」四天後，都發局核發建照給鼎越公司。2024年5月，京華城案終於爆發，全國輿論譁然，柯文哲傳LINE給彭振聲說：「既然是共識決就這樣解釋」。

張育萌說，整個過程就是鐵證如山的「犯罪實錄」，看了讓人怵目驚心。沈慶京狂灑的賄款，除了分七個人給民眾黨的210萬之外，用中華工程公司「捐款」名義，給應曉薇的「華夏協會」帳戶，前後匯款600萬。又用威京集團的抬頭，給華夏協會在內的五個協會6張支票。兌現後高達4500萬。2022年，再用政治獻金或匯款給華夏協會，給應曉薇150萬。前後加起來，行賄金額是5250萬的鉅款。

張育萌直指，這整段故事，在判決書裡只佔不到10頁。法官用盡畢生功力，把證據寫得一清二楚，時序擺在全台灣人眼前，就只是為了證明，阿北從來不是清清白白。黃國昌喊了一年多的「科幻小說」，如今判決擺在眼前。事實證明，阿北的「京華城實錄」根本不是科幻小說，而是紮紮實實的犯罪影集，如果登上大銀幕，肯定也是驚悚片。

他呼籲，拜託小草們，不要再逃避現實。只要看完判決書，就會知道阿北早就踩著你們的信任，背叛理想，拿起刀叉，跟當初痛恨的財團，一起喝酒吃肉。「戴上財團魔戒的那一刻起，柯文哲早就不是『清清白白』」。

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