楊曜主張公教年資加成溯及既往 加入軍職人員

楊曜與行政院張惇涵秘書長會面，討論公務人員年資加成算法。（楊曜提供）

年初為了挽救不被看好的縣長選舉，行政院無預警宣布公教年資加成調高為30％和金馬同等級。但依照人事總處的說法，澎湖公教人員從明年7月1號開始增加2％年資加成，直到2036年才能領到30％的年資加成，立委楊曜認為不合理，今（10）日與行政院張惇涵秘書長會商。

楊曜曾多次主張，年資與加成上限是2件事情，公教人員在澎湖服務滿5年領到10％的年資加成，第6年起年資加成礙於上限不再增加，可是服務年資是持續的。年資加成上限提高為30 ％，公教人員應該從公告實施起，以在澎湖服務年資取得2％加成給付，15年以上不再增加，才是合規合理的解釋！

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楊曜進一步指出，從法規正確解釋的要求也好，從落實澎湖公教人員公平正義的使命也好。 要求行政院應該拋棄錯誤的法規論點，在今年7月1日起依服務實際年資給予澎湖公教人員應有的年資加成。張惇涵秘書長允諾轉達楊曜意見給院長及相關部會研商，並盡速回應楊曜代表澎湖公教人員提出的訴求。

另外，楊曜在會中也對於軍職人員離島加給制度中，沒有年資加成的設計，表達強烈不滿。會中多次要求行政院，盡速完成在澎湖服務的軍職人員離島加給年資加成30％的法制作業，以落實澎湖地區軍職人員的公平正義。

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