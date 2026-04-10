為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    楊曜主張公教年資加成溯及既往 加入軍職人員

    2026/04/10 18:21 記者劉禹慶／澎湖報導
    楊曜與行政院張惇涵秘書長會面，討論公務人員年資加成算法。（楊曜提供）

    楊曜與行政院張惇涵秘書長會面，討論公務人員年資加成算法。（楊曜提供）

    年初為了挽救不被看好的縣長選舉，行政院無預警宣布公教年資加成調高為30％和金馬同等級。但依照人事總處的說法，澎湖公教人員從明年7月1號開始增加2％年資加成，直到2036年才能領到30％的年資加成，立委楊曜認為不合理，今（10）日與行政院張惇涵秘書長會商。

    楊曜曾多次主張，年資與加成上限是2件事情，公教人員在澎湖服務滿5年領到10％的年資加成，第6年起年資加成礙於上限不再增加，可是服務年資是持續的。年資加成上限提高為30 ％，公教人員應該從公告實施起，以在澎湖服務年資取得2％加成給付，15年以上不再增加，才是合規合理的解釋！

    楊曜進一步指出，從法規正確解釋的要求也好，從落實澎湖公教人員公平正義的使命也好。 要求行政院應該拋棄錯誤的法規論點，在今年7月1日起依服務實際年資給予澎湖公教人員應有的年資加成。張惇涵秘書長允諾轉達楊曜意見給院長及相關部會研商，並盡速回應楊曜代表澎湖公教人員提出的訴求。

    另外，楊曜在會中也對於軍職人員離島加給制度中，沒有年資加成的設計，表達強烈不滿。會中多次要求行政院，盡速完成在澎湖服務的軍職人員離島加給年資加成30％的法制作業，以落實澎湖地區軍職人員的公平正義。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播