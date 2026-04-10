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    首頁 > 政治

    回本命區宮廟贈匾 賴清德籲立院儘速通過國防預算保護人民

    2026/04/10 17:41 記者吳俊鋒／台南報導
    總統賴清德到台南仁德十三甲武德宮贈匾，提到要強化國防，來保護人民安全與經濟成果。（記者吳俊鋒攝）

    總統賴清德到台南仁德十三甲武德宮贈匾，提到要強化國防，來保護人民安全與經濟成果。（記者吳俊鋒攝）

    總統賴清德今天回到台南，下午在仁德區參拜宮廟，面對滿場的支持者，他細數近10年來民進黨的執政成果，並注重在弱勢照顧，以及社會福利措施，更努力降低中東戰火對台灣的衝擊；他呼籲面對惡鄰的文攻武嚇，立法院應盡速通過國防預算，保護人民安全與經濟成果。

    賴清德今天下午到十三甲武德宮贈匾，獲得鄉親熱情歡迎，他強調自己在國代、立委、市長等任內都曾前來參拜，此行不僅叩謝神恩，更為人民祈福，平安、健康、順遂，且財運亨通，並希望大家對台灣一定要有信心，繼續團結，在正確的道路上繼續邁進。

    賴清德列舉統計數據，台灣去年經濟成長率8.68%，遠高於日、韓、美，以及歐洲，更是中國的2倍，感謝大家共同打拚，今年預期表現同樣亮眼，失業率持續降低，股市飆漲至逾3萬5000點，市值全球排名第七，一片榮景。

    賴清德提到，對於中東局勢、烏俄戰爭的衝擊，以及美國對等關稅的問題，他都有關注，政府努力降低對台灣的影響，穩住民生物價，也確保台灣安全；並透過政策全力照顧中小企業 ，協助轉型、升級，幫忙找世界通路。

    賴清德強調，經濟高度發展後，就要全力守護得來不易的成果，尤其面對惡鄰的文攻武嚇，更要提升防禦能力，他編列國防預算，推動國防產業，打造台灣之盾，並運用AI科技，因應未來地緣政治變化。

    賴清德也列舉減稅、托育、長照，以及弱勢關懷，更支持農、工家庭，且加強學費補助，用教育栽培人才，提升專業知識，國家才會強大，共享經濟與民主發展的成果。

    總統賴清德到十三甲武德宮贈匾「恩潤生民」。（記者吳俊鋒攝）

    總統賴清德到十三甲武德宮贈匾「恩潤生民」。（記者吳俊鋒攝）

    總統賴清德到十三甲武德宮贈匾，與地方鄉親開心合影。（記者吳俊鋒攝）

    總統賴清德到十三甲武德宮贈匾，與地方鄉親開心合影。（記者吳俊鋒攝）

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