柯案判決書曝謝國樑這筆錢不見了！ 周偉航喊：基隆布政的200萬咧

基隆市長謝國樑。（資料照，記者方賓照攝）

前台北市長柯文哲涉京華城案重判17年。完整版判決書今（10日）公開。網紅四叉貓在臉書「導讀判決書」指出，基隆市長謝國樑的母親，本來在家中將200萬現金用紙袋裝好要捐給民眾黨，讓謝國樑親送至邱佩琳住處，邱再轉送給柯文哲，但卻完全沒開發票、收據，也沒寄到民眾黨政治獻金帳目上。對此，政治評論員周偉航忍不住發文表示：「基隆布政的兩百萬咧！」

四叉貓今日在臉書發文，貼出柯文哲判決書附表3-2。只見判決書上記錄謝國樑、邱佩琳的偵訊筆錄內容。謝國樑說，當時他母親把兩百萬裝入紙袋交給他，表示是要給民眾黨的錢。謝國樑轉交邱佩琳，並告知是其母企業要捐給民眾黨的，請她轉交給柯文哲。當時邱也問「要開發票嗎？」謝國樑回應：「對、應該要開、看民眾黨怎麼開」。但事後他就沒追問此事，後來發票這件事就疏漏了。

請繼續往下閱讀...

邱佩琳則說，當時不知道金額是200萬。她表示有親自去台北市市政府市長室將錢親手交給柯文哲，並告知這是謝國樑家族的捐款。

四叉貓指出，然而這筆款項，至今沒有發票或收據，也沒進入到民眾黨的政治獻金帳目上，他無奈嘆：「不過小草看不懂，只會喊：『金流呢？』」

周偉航也在臉書貼出判決書內容表示，柯文哲收到錢後，於「工作簿」上記載這筆款項，並註明用途是給「高虹安」。判決書指，「詎柯文哲身為民眾黨黨主席，有權代民眾黨對外收受政治獻金，其於收取上開民眾黨政治獻金現金200萬元後，意圖為自己不法之所有，基於公益侵占之犯意，刻意隱匿該筆原屬民眾黨所有之政治獻金而侵占入己，嗣自收款後迄今仍未將之存入民眾黨政治獻金專戶，亦未向監察院申報。」

周偉航也忍不住喊：「謝國樑她媽的錢咧？高虹安沒收到啊！」他也更改周星馳著名電影《威龍闖天關》的台詞喊：「基隆布政的兩百萬咧！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法