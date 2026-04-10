柯文哲律師主張不當訊問、對話紀錄非法取得 北院認定具證據能力

前台北市長柯文哲涉京華城等案，一審遭判17年徒刑、褫奪公權6年。（資料照）

前台北市長柯文哲涉京華城、政治獻金等案，台北地院上月26日宣判，判處17年徒刑、褫奪公權6年。完整版判決書今（10日）出爐，柯文哲辯護律師主張不當訊問、非合法取得的證據等，被北院合議庭打臉，包含通訊軟體對話紀錄未依鑑定程序取得、前副市長彭振聲受到不正訊問的壓力等，北院皆認定對話紀錄、相關筆錄仍具證據能力，尤其彭對筆錄也未有意見，亦未發現違法取證情形。

判決指出，柯文哲辯護律師主張時任副市長彭振聲2024年9月3日的偵訊筆錄不具證據能力，並指彭振聲原皆否認犯罪、對檢察官所指多有爭執，但去用餐後卻轉稱，且檢察官不斷告知違法、誘導證述方向，並以嚴刑峻罰相加，令其心生恐懼，屬不正訊問、非合法取得的證據，而否認證據能力等語。

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北院合議庭表示，檢察官偵訊筆錄原則上具有證據能力，除非有顯不可信之情況。經勘驗當日錄音錄影，雖存在中斷情形，但因辯護人要求律見，以及被告需用餐、服藥所致，並非違法中斷，難認違反法定程序。

柯文哲辯護律師主張「不正訊問」，包含檢察官問「我意思是說，你們市長都不知道，所以你現在甘願做余文就對了，你知道誰是余文（前台北市長秘書處科員、因前總統馬英九特別費案入獄）啦？你要做李述德（前財政部長、犯圖利判9年）？」質疑檢方暗示彭要對柯做不利證述。

合議庭認定，雖然彭振聲辯護律師有立即辯護稱，他也是李述德的辯護律師，兩案有很大的差異，但檢察官問話內容與案情無關，且可能對彭振聲被比擬有先入為主的影響，是否逾越偵訊技巧之合理範圍，確非無疑。

至於柯文哲辯護律師主張，後續許多偵訊過程，因前述壓力延續而均屬不正訊問，合議庭認為，彭振聲本人並未作此部分之抗辯，因此難以採信，相關筆錄仍具證據能力。

柯文哲辯護律師及威京集團主席沈慶京還主張，偵查中的通訊軟體對話紀錄，均非直接以通訊、講授陳述內容，應屬非供述證據，本案電子裝置檔案資料未依鑑定程序取出，不合法律程序。

合議庭認定，本案所引用之通訊軟體對話紀錄，透過設備機械性留存數位資料，屬非供述證據，並非用以證明陳述內容真偽，而是作為佐證相關事實存在間的證據，資料經合法調查，亦無證據顯示有違法取得或遭偽造、變造情形，得作為認定事實之依據。

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