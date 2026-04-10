國共目標是兩岸和平統一？鄭麗文曝習近平說了這番話

「鄭習會」今天登場，國民黨主席鄭麗文在會後舉行中外記者會。（法新社）

「鄭習會」今天登場，國民黨主席鄭麗文在會後舉行中外記者會，外媒NBC詢問在與中國國家主席習近平會面後，是否認為兩人的共同目標就是兩岸和平統一？鄭麗文強調，整個會談過程，真正被彰顯和重視的應該是同為中華民族的感情；習近平尊重台灣不同的生活方式和制度，兩岸的社會制度、政治主張可以不同，但共同的祖先、民族的血脈不可切割，社會制度的不同不應該是分裂的藉口。

外媒提問「鄭主席在之前採訪中提過，來大陸是主要是為了尋求和解，那您在與習總書記會面之後，是否認為你們兩位有共同的目標，就是兩岸和平統一呢？」

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鄭麗文表示，今天在會談的整個過程當中，「真正被彰顯跟重視的應該是同為中華民族的感情」。且習近平在談話的時候，「他事實上是認可、尊重台灣不同的生活方式跟制度」，也希望這是相互的，台灣也尊重、肯定中國大陸的發展成就。而且特別提到希望兩岸不要發生衝突，未來兩岸一家親，多交流、多親近。

鄭麗文說，冰凍三尺非一日之寒，這需要一個持續努力的過程和一個堅定的未來，希望能夠共同團結奮鬥來實現中華民族的偉大復興。所有的事一件一件做，這條路一步一步穩定的走，「在這一點上面，我跟習總書記還是非常務實的」。

鄭麗文也提到，習近平說「社會制度、政治主張可以不同，但我們共同的祖先、民族的血脈不可切割」，所以社會制度的不同不應該是分裂的藉口，這是一個非常重大的善意的釋出。我們務實的面對兩岸長久歷史發展之後存在了許多的不同，但今天台灣的成就跟大陸的成就都是中華民族非常偉大成功的成就，我們彼此欣賞、彼此尊重，甚至可以彼此學習。未來有合作的更大的機會，把現在兩岸已有的成就更加的擴大，不只造福兩岸，還要造福人類，我們希望鞏固奠定和平穩定的關係。

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