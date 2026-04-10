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    首頁 > 政治

    基隆藍營指張秉鈞收將誠獻金 綠營：林祐德亂扣帽為自己選舉操作

    2026/04/10 16:52 記者俞肇福／基隆報導
    民進黨基隆市黨部執行長余睿柏說，國民黨基隆市黨部發言人林祐德亂扣帽子的指控，明顯為自己選舉操作。（記者俞肇福攝）

    民進黨基隆市黨部執行長余睿柏說，國民黨基隆市黨部發言人林祐德亂扣帽子的指控，明顯為自己選舉操作。（記者俞肇福攝）

    國民黨基隆市黨部10日召開記者會，指控民進黨中山區前議員張秉鈞2023年在民進黨立委初選時，透過其父張錦煌收受將誠公司游姓前負責人100萬元政治獻金。民進黨基隆市黨部執行長余睿柏指出，國民黨基隆市黨部發言人林祐德本身也是中山區議員參選人，這樣亂扣帽子的指控，明顯是為了自身議員選舉而操作。

    余睿柏說，林祐德為了選舉爭取曝光可以理解，但是這樣的胡亂指控表示自己根本沒在做功課，參選人自己要先把權責搞清楚，基本上任何金流往來若有疑義，參選人可以自行去檢舉告發，這些都是檢警調的責任，我們也期待司法勿枉勿縱。

    余睿柏表示，關於污水排放一案，嚴重影響到民生用水，環保稽查本來就是基隆市政府的責任，市府要勇於承擔，不應刻意帶風向怪罪民進黨。

    余睿柏舉日前新聞報導指出，林祐德當時在市府屬於專案專職雇員，但個人臉書上卻以市長秘書身分，代表市府參加各類型的活動；2024年之後，林祐德則被安插到代課教師職務，卻繼續擔任市長秘書，被民眾質疑罔顧學生受教權益。敬告國民黨發言人林祐德，要刮別人鬍子前，先把自己鬍子刮乾淨。

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