鄭習會落幕 葉耀元拋6問題：要不要說什麼是九二共識？

鄭麗文今與習近平會面。（美聯社）

國民黨主席鄭麗文今日與中國領導人習近平在北京會面，習近平表示，無論國際、台海形勢如何變化，中華民族偉大復興的大趨勢不會改變，兩岸同胞走親、走近、走到一起的大潮流不會改變。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元質疑習近平與鄭麗文各三個問題，直呼「講了老半天，你要不要說一下什麼是九二共識？」

葉耀元今日於臉書粉專「葉教授的國際事務學院」發文表示，習近平說，兩岸同胞都是中國人、一家人。兩黨領導人今天見面，就是維護我們共同家園的和平安寧，推動兩岸關係和平發展，讓祖孫後代能夠在堅持「九二共識」、反對「台獨」的基礎上，加強交流對話。為民族謀復興，把兩岸關係的未來牢牢地掌握在中國人的手上。

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他質疑習近平，一、台灣有超過六成的人不認為自己是中國人，所以哪來的兩岸同胞都是中國人的說法？二、兩岸關係本來就是和平的，是誰破壞了現存的和平，沒事就派軍機擾台或是做環島軍演？三、民族復興？你們好好的沒事要復興什麼？還有講了老半天，你要不要說一下什麼是九二共識？

葉耀元指出，鄭麗文說，國共兩黨共同推動兩岸和平的制度化。在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，兩岸應該進一步的籌畫與建構具制度性與可持續性的對話與合作機制，使兩岸的和平發展走向不可逆轉，從根本上消除所有的衝突誘因。希望台灣海峽將不再成為潛在衝突的焦點，更不會成為外力介入的棋盤。

他質疑鄭麗文，一、什麼是兩岸和平的制度化？請問中共會同意在目前兩國主權獨立的狀態之下跟你談和平嗎？二、中華民國在台灣也是一種台獨，嚴格來說，對於中共而言，只要你不想要統一就是台獨。所以鄭麗文是要拋棄我國的主權嗎？三、外力介入的棋盤？目前唯一介入台海安全的是中共，而你現在的行為，就是去跟和平破壞者輸誠啊。

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