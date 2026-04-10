批高虹安3個月打臉自己？編6.2億減列3.16億 議員曾資程轟市府預算編列急就章

新竹市長高虹安3個月打臉自己？原本編6.2億竟減列3.16億，被綠營市議員曾資程批評市府預算編列急就章。（記者洪美秀攝）

新竹市議會昨起召開臨時會，市議員曾資程提到，市府送來115年度第一次追加減預算，結果原本編6.2億元要進行市府辦公廳舍搬遷到世紀鑫城的經費竟減列3.16億元，他批高虹安市府3個月就打臉自己，先前議會審總預算時，市府稱用3.2億元價購世紀鑫城用地很划算，規劃多個局處要搬到該處，結果3個月政策就轉彎，顯示市府編預算急就章，更凸顯藍白聯手包裹表決總預算的荒謬。

曾資程說，去年底總預算審查，市府信誓旦旦表示，因世紀鑫城基地屬「科技產業專用區」，依法須有償撥用，土地加房屋約3.2億元，加上後續裝修與設施設備約3億元，總經費高達6.2億元，強調可以縮短取得時程、改善辦公空間不足、提升資產使用效率。結果呢？不到3個月，市府送來減列預算3億1600萬元，直接砍掉超過一半，改為只先撥用「丙棟」，原本規劃進駐的單位也大幅調整，像養工處確定不進駐，理由是離市中心過遠，地下停車空間不利工程車輛進出。

請繼續往下閱讀...

他轟這些問題，難道去年編預算的時候都不知道嗎？去年底，藍白議員強行用「包裹表決」方式通過總預算，當時不給逐條審查，讓民進黨團無法善盡把關責任；如今短短3個月，市府大幅修正預算，等同直接打臉當初的規劃與評估。這不只是數字問題，而是治理態度的問題。預算不是喊口號，更不是先編再改的政治操作。每一分公帑，都是市民的納稅錢，應該經過嚴謹評估與充分討論，而不是倉促決定、事後修正。

更諷刺的是，藍白在立法院讓總預算卡關、不審查；在新竹市，卻反過來不讓議會逐條審查、強行通過。藍白對預算的標準可以如此雙重嗎？受害的是市民的納稅錢被白白浪費。

新竹市長高虹安3個月打臉自己？原本編6.2億竟減列3.16億，被綠營市議員曾資程批評市府預算編列急就章。圖為世紀鑫城外觀。（記者洪美秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法