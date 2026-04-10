質疑綠性平部影射白營女性是「禮物」 民眾黨：賴清德3天內公開道歉

民眾黨中央黨部今天舉行「民進黨主席賴清德道歉！嚴厲譴責民進黨性平部踐踏性平」記者會。（民眾黨提供）

民進黨性平部節目「性平真心話」日前上傳性平部主任李晏榕與綠營政治工作者張慧慈、吳奕萱聊女性參政困境，不過遭民眾黨質疑將民眾黨女性從政者比喻為「禮物」。民眾黨今天下午召開記者會，要求李晏榕、黨主席賴清德在3天之內必須公開道歉，否則下週就會採取法律行動。

民進黨對此回應，請民眾黨先針對自家從政黨員，包含今日出席記者會人員，日前相關：「該犧牲就要犧牲」、「該露就要露」、「你不露就沒有政策的牛肉」等言論，說明是否涉及性暗示與嚴重違背「性別平權」精神做說明與道歉，切勿一再政治雙標，甚至為選舉考量意圖博取聲量，如此廉價消費性別議題，本黨深感不以為然。

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民眾黨中央黨部今天舉行「民進黨主席賴清德道歉 ! 嚴厲譴責民進黨性平部踐踏性平」記者會，由台北市議員黃瀞瑩、台北市議員參選人許甫、新北市議員參選人林子宇、陳怡君、陳語倢出席。

黃瀞瑩表示，民進黨一向是「搞雙標、綠能你不能」，如今再度爆發性平爭議，「試問范雲委員您在哪裡」。她批評，性平議題對民進黨而言，擺明就是「選擇性正義」，一再以性平作為包裝攻訐政敵，是不折不扣的「綠權壓迫」，民進黨欠全國女性工作者一個道歉。

陳怡君說，民進黨屢屢標榜性平，卻放任女性黨公職攻擊其他政黨黨派的從政女性，這是何其諷刺的亂象。進步價值應該是各自肯定不同政治立場、彰顯專業價值，而非一方面大談女性困境，卻對他黨女性人士貼標籤。她也向賴清德喊話，「難道因為我是台灣民眾黨的女性就要被攻擊？」

陳語倢表示，2023年6月，時任民進黨總統參選人的賴清德總統在「性別平等教育法」公布施行滿19週年時稱提及「社會上仍有許多刻板印象，幽微地存在於大家習慣的語言中，應該要在校園繼續努力，讓學生認識多元的性別觀點，擁有可以察覺性別權力不平等的能力，並且知道如何尊重、接納自己與他人的性別展現。」

林子宇表示，民進黨一再將性平議題作為「政治自助餐」，利用性平進行政治操作，刻意放大台灣民眾黨的標籤與角色「難道這就是民進黨的性平真心話？」痛批民進黨該檔節目歧視女性卻自稱「性平真心話」，簡直可笑又諷刺。

許甫說，女性無論在家庭及職場都比男性承擔更多責任，質疑民進黨的邏輯就是「如果你不是民進黨的女性，你什麼都做不到？就必須被貶抑醜化？」民進黨過去爆發小三、醜聞、甚至Me Too事件，性平部為此發聲反被黨內男性從政者批評為中共同路人，如今立場進退失據「遮羞布做不成淪為黨同伐異的血滴子」，呼籲民進黨性平部應即刻解散，李晏榕知所進退應辭職負責。

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