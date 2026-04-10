稱台灣選舉大利多 鄭麗文：鄭習會將化為選舉的選票

「鄭習會」今天登場，國民黨主席鄭麗文在會後舉行中外記者會。（路透）

「鄭習會」今天登場，國民黨主席鄭麗文在會後舉行中外記者會。她表示，完成訪中沒有所謂的「門票」，就是「九二共識、反對台獨」這麼簡單，台灣並沒有犧牲、放棄任何的事情。鄭並強調，這會是台灣選舉的大利多，「這些都會化為選舉的選票」，當然要贏得選舉才能落實所有的政治主張，這是國民黨必須要面對的挑戰。

媒體詢問，鄭麗文希望透過交流能夠創造和平紅利，但國民黨只要沒有執政的一天，這些和平紅利都難以完整的落實，國民黨要如何在推動這些兩岸交流時避免被競爭的政黨去操弄，然後獲得主流民意的支持？

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鄭麗文表示，她上任黨主席之後，就有來自台灣內部各種編造不實的故事，只是暴露出他們的忐忑不安、缺乏自信，好像很害怕我們很成功地像今天一樣完成了這些事情。她一再跟大家報告，這並不是一個遙不可及、比登天還難的工作，她也沒有什麼三頭六臂，而是一而再、再而三地強調，沒有其他的障礙、沒有其他的要求、沒有其他所謂的門票，都沒有。其實就是這麼簡單，「九二共識、反對台獨」。

鄭麗文強調，台灣沒有犧牲任何的事情，也沒有放棄任何的事情，我們就可以看到春暖花開、彼此的笑容，伸出雙手握手坐在桌上交流對話。所以，很多心魔也好、障礙也好，都是人刻意製造操弄出來的。

「我也說了，這會是台灣選舉的大利多」，鄭麗文說，因為各位可能沒有感同身受，但各行各業經過10年的中斷，兩岸關係越來越緊繃、越來越對立，很多人是苦不堪言，那樣的痛苦跟煎熬，不是政治人物輕輕鬆鬆三言兩語可以帶過的。

她也提到，所有政治的初衷跟胸懷應該以人民為出發點，她短短的4個月走遍台灣，不知道繞過幾圈，大家都紛紛表達對於兩岸和平交流的高度期待，更不要講不希望看到台灣的下一代上戰場，「這些都會化為選舉的選票」。

鄭麗文也提到，當然在台灣必須要贏得選舉，才能夠把我們所有的政治主張跟理想來落實，這是國民黨必須要面對的挑戰，我們也非常認真，步步為營，在面對今年的大選。

她重申，不希望這個成為選舉選票計算的考量，這個議題應該高於這個層面。但是面對我們可能面對的障礙跟敵人，我們也是一樣必須要克服所有的困難跟挑戰，贏得人民透過選票的認同，會讓兩岸和平這條路走得更穩健、更成功。

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