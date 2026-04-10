學姐說法成關鍵！判決認定「KP秀」是募款 盈餘匯木可構成侵占

台北地院判決認定KP秀屬政治募款性質，門票收入應視為政治獻金，而「學姐」黃瀞瑩於節目中的相關說法，被法院列入認定活動性質的重要依據之一。（資料照）

前台北市長柯文哲任內與競選團隊推出KP小物，並舉辦KP秀募款演唱會，門票每張8800元，總收入約531萬元，扣除成本後盈餘77萬餘元，但該筆款項未存入政治獻金專戶、而是匯入木可公司帳戶。台北地方法院上月判決認定，相關收入屬不相當對價給付，購票民眾本質上為捐贈政治獻金，主辦單位未依規定存入專戶，構成侵占政治獻金。

今中午刊登的完整判決主文，也引述當時擔任活動主持人的台北市議員、「學姐」黃瀞瑩於節目中的說法，她曾公開表示「7月底還有一場募款演唱會」，並說明活動「選擇用演唱會形式」進行募款，與柯文哲本人受訪時稱「其實那個是募款啦」相互呼應。合議庭據此認為，相關核心參與人員對活動性質認知一致，足認該場演唱會自始即為政治募款活動，而非一般商業演出。

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另，合議庭審酌KP秀活動宣傳內容、競選行程安排及相關人員公開發言後認定，該場演唱會自始即屬募款性質，而非一般商業演出，其收入依法應屬政治獻金，包括柯文哲本人在受訪時曾針對門票價格遭質疑過高一事回應：「其實那個是募款啦」；因此，該說法足認活動目的即為籌措競選資金，而非單純娛樂性質演出。

判決並指出，KP秀活動亦被納入競選行程表中，並明確標示為募款活動，顯示該活動係競選計畫一環，與一般商業演出不同。合議庭進一步認定，購買門票的民眾基於支持柯文哲參選總統的政治理念而購票，性質上屬政治獻金，依法應全數存入政治獻金專戶管理，不得挪作他用。

不過，合議庭表示，這場演唱會結算後仍有盈餘77萬0166元，卻由主辦單位匯入木可公司帳戶、而未依政治獻金法規定存入專戶，因此認定相關行為已構成侵占政治獻金；即使活動以演唱會形式呈現，只要其目的為籌措競選資金，且購票行為本質上屬支持候選人，即應受政治獻金法規範，不得以商業活動名義規避。

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