鄭麗文北京開記者會AIT同步發文談《台灣關係法》！周軒：懂的都懂......

國民黨主席鄭麗文日前率團訪中，今日她在中國人民大會堂會見中國領導人習近平。（法新社）

國民黨主席鄭麗文日前率團訪中，今日她在中國人民大會堂會見中國領導人習近平，並於會後召開記者會。對此，政治工作者周軒指出，鄭麗文開記者會的同時，美國在台協會（AIT）也發布文章紀念《台灣關係法》立法47週年，AIT此舉，大家「懂的都懂」。

AIT今（10）日發表聲明紀念《台灣關係法》立法47週年。AIT強調，《台灣關係法》不僅肯定了台灣在戰略上的重要性，也強化了美國長年以來致力確保印太地區和平、穩定、繁榮的承諾。

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AIT強調，美國的決心依舊堅定，美國將持續深化與台灣的合作，推動在安全、經濟、科技及人民交流等領域的連結，以實現《台灣關係法》的目標，並為區域的和平、安全與繁榮獻上一份心力。

AIT發文正值鄭麗文在北京召開記者會期間。周軒表示，就在鄭麗文剛剛見完習近平，正在北京開記者會的同時，美國在台協會AIT發布了這篇文章，提醒一下今天是台灣關係法立法47年紀念日，「懂的都懂！」

AIT臉書文下方今日也罕見出現大量帳號留言嗆：「所以戰機什麽時候送過來？」、「想讓台灣變成烏克蘭嗎？」、「今天發這種文有何意義？能阻止戰爭嗎？」、「民進黨和美國人一起給人民洗腦，還有這麽多人相信」、「扯什麽，把人民當盤子的美國狗」、「說一堆幹話」。不過點進上述留言者個人檔案中，大多數都是沒有發布任何貼文、關閉所有資訊的帳號，也有不少網友表示：「一堆中國網軍假帳號都跑出來了」、「今天真是特別的日子，一堆假帳號衝出來洗」。

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