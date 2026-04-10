中國75年前對這國說「尊重你們生活方式」 沈伯洋曝下場

國民黨主席鄭麗文今日與中國領導人習近平會面。（美聯社）

國民黨主席鄭麗文今日與中國領導人習近平會面。立委沈伯洋指出，習鄭會面的核心不是「對話」，而是「建立框架」。一旦台灣接受這個框架，國際空間就會開始萎縮，共產黨就是要逼迫台灣朝「簽署和平協議」前進。沈伯洋提到，上一個簽署的是西藏，中國75年前也曾和西藏說「尊重你們的生活方式」，現在的結果大家都知道。

沈伯洋今日在臉書發文表示，共產黨的框架很清楚：「台灣是中國的一部分，台灣人是中國人」，兩岸是「國內家務事」，外國無權插手。一旦台灣接受這個框架，哪怕只是暫時擱置主權爭議，台灣國際法上的空間就會開始萎縮，而共產黨就是要逼迫台灣朝「簽署和平協議」前進，而上一個簽署的就是西藏，中國75年前也曾跟西藏說「尊重你們的生活方式」，「結果呢？」

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沈伯洋表示，共產黨對台灣很有耐心。它在等一個願意配合框架的政黨。但配合框架不是免費的，得有條件，比如說妨礙台灣防衛的發展，讓台灣總預算受制，兩岸開啟地方防災、城市數據交流等等。

沈伯洋指出，這場會面「不會」讓北京停止軍事騷擾，也「不會」讓跨國鎮壓消失，更「不會」讓台灣以自己名義在國際場域多一寸空間。因為這些手段本來就是鞏固一中框架的工具，和所謂「對話」同時進行，對北京來說很「正常」。「但我想，台灣人應該有自己的答案，我們認為，台灣是台灣人的台灣，是世界的台灣。」

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