鄭習會共軍又擾台 蔣萬安：嚴厲譴責提高區域緊張的行為

民進黨籍台北市議員許淑華今質詢市長蔣萬安對昨起共機軍艦擾台的態度。蔣萬安答詢時表示，任何提高區域緊張的行為，都嚴厲譴責。（截圖自台北市議會網站）

國民黨主席鄭麗文今（10）日上午在北京人民大會堂東大廳會晤中共總書記習近平，但昨天開始就有共機軍艦擾台；民進黨籍議員許淑華質詢時表示，當有人欺負台灣、中華民國的時候，台北市長蔣萬安應該要有態度的表示。蔣萬安答詢表示，「任何提高區域緊張的行為，都嚴厲譴責」。

許淑華今天在議會質詢時指出，蔣萬安去年雙城論壇回來，中共就對台軍演；昨天鄭習會，也有軍艦共機擾台。蔣一直說「越困難越要溝通」，能接受中共這樣的態度嗎？而鄭習會還在進行，記者就被請出去，能夠接受這樣對台的態度嗎？

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蔣萬安表示，任何破壞或提高兩岸之間的衝突，都嚴厲譴責。許淑華追問「所以你譴責中共？」 蔣萬安頓了一下說「任何挑起兩岸衝突緊張的局勢，都嚴厲譴責」。

許淑華又追問，鄭麗文宣稱「兩岸都是中國人」的論述，對年底國民黨縣市首長的選情會不會有影響嗎？蔣萬安說，今天是施政報告，在議會殿堂不談選舉，希望就市政的議題進行交流。

至於是否認同鄭麗文所說「兩岸都是中國人」的說法？蔣萬安表示，民進黨也說過，沒有人應該要為自己的認同來道歉；他表達很多次，「我是台灣人，是中華民國國民。」

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