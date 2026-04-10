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    首頁 > 政治

    民眾黨批物化白營女性是「禮物」 民進黨反擊：消費議題博聲量

    2026/04/10 14:52 記者陳政宇／台北報導
    民進黨今呼籲，民眾黨切勿一再政治雙標，甚至為選舉考量意圖博取聲量，廉價消費性別議題。（資料照）

    民進黨今呼籲，民眾黨切勿一再政治雙標，甚至為選舉考量意圖博取聲量，廉價消費性別議題。（資料照）

    民眾黨指控民進黨性平部的Podcast節目「性平真心話」，將民眾黨從政女性物化為「禮物」。對此，民進黨今（10日）回應，民眾黨從政黨員相關言論涉及性暗示與嚴重違背「性別平權」，切勿一再政治雙標，甚至為選舉考量意圖博取聲量，廉價消費性別議題。

    民進黨性平部主任李晏榕、新北市議員參選人吳奕萱與來賓張慧慈近日在節目談及女性參政的「鬼故事」，張提到，國民黨的的女性像樣板人物，民眾黨的女性甚至出來就是「禮物」。民眾黨主席黃國昌批評，真正的平權應是尊重多一點、標籤少一點，民進黨性平部的言論已嚴重悖離平權精神。

    對此，民進黨今天回應，請台灣民眾黨先針對自家從政黨員，包含今日出席記者會人員，日前相關「該犧牲就要犧牲」、「該露就要露」、「你不露就沒有政策的牛肉」等言論，說明是否涉及性暗示與嚴重違背「性別平權」精神做說明與道歉，切勿一再政治雙標，甚至為選舉考量意圖博取聲量，如此廉價消費性別議題，本黨深感不以為然。

    「原來惡意栽贓，睜眼說瞎話，就是民眾黨的科學理性務實嗎？」吳奕萱也透過臉書貼出節目逐字稿澄清，民眾黨人拿節目炒作，自己本來懶得理會，畢竟她整段根本沒說話，直到陳智菡改動發言順序、刻意栽贓，黃國昌跟進抹黑，自己實在替小花媽（張慧慈）覺得冤枉。

    吳奕萱表示，張慧慈發言的逐字稿為，「比如說我身邊的女性出來選的時候，旁邊就有男性說：『喔，她是靠什麼，就是身體換來的』。」這分明是在點破父權結構，替「自己的朋友」抱不平，到黃國昌口中卻變成影射「民眾黨多位女性同仁」，請問是怎麼讀出影射的？這麼拙劣的栽贓，就是法條的化身、大法官的法官、正義的北極星黃國昌的程度嗎？

    吳奕萱批評，民眾黨人不敢抱怨親口叫自己「五大金釵」的黨主席黃國昌、不敢抵抗黨內父權結構，反而把矛頭指向點破結構的小花媽。典型的不敢解決問題，就解決說出問題的人。

    吳奕萱並呼籲，如果民眾黨真的重視性別平等，請貴黨造勢場合不要找女眷穿情趣化的空姐裝跳舞，請不要找未成年女童對黃國昌跳上車舞，請在柯文哲說婦產科是在女人兩腿之間討飯吃時，你們可以制止他。如果這些都做不到，起碼不要再斷章取義栽贓人，有點基本的良知。

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