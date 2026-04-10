報導鄭習會稱鄭麗文是「爭議人物」 衛報：被中網稱「統一女神」

國民黨主席鄭麗文今日上午在人民大會堂會見中國領導人習近平。（路透）

國民黨主席鄭麗文今日上午在人民大會堂與中國領導人習近平會面。外媒報導指出，這是國民黨主席10年來首度與習近平接觸。不過，有外媒點出，鄭麗文是頗具爭議的人物，甚至被中國網友稱為「統一女神」。

根據《衛報》報導，鄭麗文去年當選國民黨主席，但她在台灣政壇是具有爭議的人物，因為她主張與北京建立更緊密的聯繫，甚至被部分中國網民稱為「統一女神」。

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報導指出，鄭麗文出發中國之前，將此行定調為「和平之旅」，宣稱將展現中共參與和平對話與交流的誠意，但此刻適逢台灣政壇因為400億美元國防特別預算案陷入泥沼之際，以國民黨為首的在野黨封殺了此預算，另提出一項120億美元的替代方案。

全球政治風險諮詢組織「歐亞集團」（Eurasia Group）中國事務總監蕭嫣然（Amanda Hsiao）指出，北京試圖藉由會面鄭麗文對賴政府的國防自主方針投下懷疑票，並藉此強化台灣內部要求改善兩岸關係的聲音，「北京正試圖維持台灣在安全未來問題上的分歧」。

國際危機組織（ICG）高級分析師楊威廉（William Yang）則指出，中國希望利用此會面向美國總統川普展示其在台灣的盟友與北京「步調一致」，北京希望可以此影響川普對台軍事銷售的立場，這也預料將是習、川兩國領導人下個月在北京峰會上的核心議題。

前五角大廈官員、現任新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院（S. Rajaratnam School of International Studies）資深研究員唐安竹（Drew Thompson）則說，鄭麗文的立場並不代表台灣多數觀點。他強調，台灣人民很清楚軍事威脅的源頭並非民進黨或賴總統，而是北京當局。

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