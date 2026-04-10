「神秘第5人」出戰台北市長？徐國勇笑曝人選條件

民進黨秘書長徐國勇被點名是參選台北市長的「神秘第5人」。（資料照）

民進黨選對會近日討論台北市長人選，除提及行政院副院長鄭麗君、立委沈伯洋、范雲和壯闊台灣創辦人吳怡農，更傳出「神秘第5人」、民進黨秘書長徐國勇。對此，徐國勇今（10日）聞言後當場笑著說，「不會是我，一定是比我優秀的人，大家可以放心！」

民進黨台北市長提名人選備受關注。徐國勇今天下午出席台北電器展受訪時被問及所謂「神秘第5人」，他笑著回應，明白地告訴大家，民進黨在台北市的人選真的很多，但不會是他，一定是比自己優秀的人，大家可以放心。

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對於是否在等鄭麗君點頭？徐國勇澄清，不是等誰點頭，而是在找一個最適合、最能夠代表、而且最優秀的人，要找一個人、事、時、地、物最適合的，每一個人都是最優秀的，但要找一個最適合的，大家不必煩惱，「人選很多，但是不會是我。」

媒體追問，會否擔心沈伯洋被認為仇恨值太高可能產生外溢的負面效應。徐國勇則認為，沒有什麼仇恨值高不高的問題，這種名詞沒有人會接受。他反問，國民黨主席鄭麗文的仇恨值高不高，國民黨的民調那麼低，人民的好感度那麼低，請問鄭的仇恨值高不高？還想代表台灣跑去中國，豈不是更讓台灣人仇恨。

徐國勇表示，如果要用仇恨值來講，請國民黨先回答，鄭麗文的仇恨值高不高？連國民黨本身對她都有疑慮，這次去中國，沒有一個工商團體願意同行，連國民黨立委都不跟著去，鄭麗文仇恨值高不高？所以，先用這點回答，就知道說仇恨值是沒有意義的講法。

針對前總統蔡英文徵詢鄭麗君的傳聞，徐國勇回應，每一位優秀的人才，民進黨都在徵詢他們的意見後找一個最適當的，並在最適當的時機讓他華麗出場，「但我還是再次講，不會是我。」

至於最適當的時機落在何時？徐國勇指出，無論是國民黨或民進黨，以前都是在6月、7月才提名，這次已經提早2、3個月，所以沒有比較慢的問題，反而是比較快的問題。民進黨這次很早就提名，跟以前比起來還是快的，預計很快就會告訴大家。

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