李四川承諾強化東北角四區觀光 用交通建設拼觀光升級

國民黨新北市長參選人李四川前往上林參加媽祖遶境活動。（李四川競總提供）

國民黨新北市長參選人李四川10日接連前往瑞芳瑞慈宮、貢寮福隆東興宮參拜祈福，並赴雙溪參與上林媽祖遶境活動，李四川強調瑞芳、貢寮、雙溪與平溪擁有極佳的觀光潛力，當選以後，一定會把交通升級與觀光建設列為首要任務，並拋出接續推動「水金九舊坑道台車」與「觀光纜車」的願景，徹底解決風景區的停車痛點。

李四川赴瑞芳與貢寮與兩區里長座談，在地里長們紛紛細數李四川過去對地方的實質貢獻，有里長回憶，過去曾因地震造成道路崩塌封閉，李四川不僅前來勘災，更直接在現場監工，在極短的時間內就將道路搶通完畢；也有里長提到，李四川過去為了改善地方交通，花了幾百萬元整修三貂嶺的道路，結果卻被議會叫去罵，里長心疼地表示，認真做事還被罵，真的令人很不捨，這麼好、這麼認真做事的人，大家一定要全力支持，讓他當選來為新北市民服務。

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李四川也感性回憶，自己公職生涯中花最多心血的地方就是「水金九」（水湳洞、金瓜石、九份），過去曾爭取3億元經費大刀闊斧完善基礎建設，然而，當地仍有「舊坑道引進台車」與「觀光纜車」兩項計畫尚未完成，他霸氣承諾，這些「未竟之業」就是他重返新北的使命，當選後必定接續推動，並發揮工程專業，務實解決瑞芳觀光區長久以來「停車位不足」與「公廁缺乏」的兩大瓶頸。

李四川10日也受邀前往雙溪參與「上林媽祖遶境」，出身討海人家庭的他，對媽祖信仰有著深厚感情，在廟方熱情邀請下親自參與扶鑾轎、接媽祖聖像的神聖儀式，他承諾，當選以後一定會持續與站在第一線的里長緊密合作，強化東北角四鄉鎮的交通與觀光，讓新北的風景與建設變得更好。

國民黨新北市長參選人李四川走訪地方。（李四川競總提供）

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