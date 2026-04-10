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    首頁 > 政治

    致詞兼國政報告！賴清德台南揭匾強調：台灣非單打獨鬥

    2026/04/10 14:17 記者王姝琇／台南報導
    總統賴清德前往西來庵參香暨揭匾「弘化益世」。（記者王姝琇攝）

    總統賴清德前往西來庵參香暨揭匾「弘化益世」。（記者王姝琇攝）

    總統賴清德今前往南市全台西來庵參香祈福暨揭匾「弘化益世」，祈求風調雨順、國泰民安，他更頂著正午12點高溫向人民進行三大國政報告，強調「面對外來威脅，台灣不是單打獨鬥」，更要拚經濟、照顧人民。

    賴清德說，第一使命就是讓國家更安全，面對中國威脅要強化自身力量，除了軍購同時推動國防自主，全世界不超過10個國家做得到，台灣是其中之一，仰賴台灣完整且發達的科技產業基礎，未來發展機器人、無人機、水下無人載具，台灣編列國防預算也發展經濟推動產業；台灣與美、日、澳洲等民主陣營站在一起，賴清德說，面對外來威脅，台灣不是單打獨鬥，各國皆強調，台海和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素，不允許任何外來力量，以武力或威脅手段改變台海現狀。

    賴清德表示，第二使命就是拚經濟，預估今年經濟成長率可達到7.71％，不只科技大公司，還要照顧中小企業；雖然近來受到戰爭影響，中央政府努力穩定物價，維持油、氣足且價格穩定，人民不用排隊搶加油。第三就是要照顧人民，包括0到6歲國家養，學子讀書補助，以教育栽培更多人才，此外，推動長照3.0，照顧有需要的長輩，還有加碼老農福利津貼。

    總統賴清德前往西來庵參香，談及3大國政報告。（記者王姝琇攝）

    總統賴清德前往西來庵參香，談及3大國政報告。（記者王姝琇攝）

    總統賴清德前往西來庵揭匾「弘化益世」。（記者王姝琇攝）

    總統賴清德前往西來庵揭匾「弘化益世」。（記者王姝琇攝）

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