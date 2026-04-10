「習鄭會」登場共軍仍擾台 徐國勇：未堅持主權恐傷害台灣

民進黨秘書長徐國勇。（資料照）

國民黨主席鄭麗文今天（10日）上午在北京人民大會堂東大廳會晤中共總書記習近平。對此，民進黨秘書長徐國勇表示，若無法堅持台灣主權，這種見面恐傷害台灣，且應好好告訴習近平，台灣是獨立國家、與中國互不隸屬，並請共機、共艦別再騷擾台灣。

「習鄭會」登場之際，國防部表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機7架次逾越中線進入北部及西南部空域，以及7艘共艦、1艘公務船，總計中共15機艦船持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。

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徐國勇今天下午出席台北電器展時受訪表示，這種見面必須對台灣有利，要能夠堅持台灣的主權，若不能堅持台灣主權，這種見面可能會傷害到台灣。因此，他要請鄭麗文更公開地講，台灣是一個獨立的國家，台灣與中國互不隸屬，應該要好好地告訴習近平。

徐國勇強調，最重要的是，今天有7架共機、7艘共艦以及1艘公務船擾台，也請鄭麗文向習近平講，「請他們的這些軍艦、軍機不要再來吵，不要再來騷擾台灣，這才是重點，希望能夠做到這一點。」

徐國勇也提到，不要讓人民認為，鄭麗文去中國，又在立法院阻擋軍購和總預算，把軍購的採購程序又給拖延了，應該要讓總預算和保衛台灣的項目趕快過關，這讓台灣人民覺得不可思議，難道是要送什麼大禮給習近平嗎？不要讓台灣人做這種不必要的聯想，這才是重點。

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