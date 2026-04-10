鍾東錦率團赴日考察成果發表 聚焦低碳能源與先進製造新布局

苗栗縣長鍾東錦上月底率縣府團隊及企業界赴日本考察，舉行成果發表，將加速縣內半導體與氫能布局。（苗栗縣政府提供）

苗栗縣長鍾東錦上月底率縣府團隊及企業界赴日本考察六天，今（10）日舉辦「日本再生能源及產業發展考察記者會」，發表赴日考察成果，此次赴日進行產業交流，聚焦低碳能源、智慧製造及先進材料等關鍵領域。鍾東錦指出，未來將持續以「科技產業」與「文化產業」雙軌並進，強化國際鏈結，推動材料、能源與智慧製造等產業發展。

鍾東錦此次率團赴日本埼玉、東京及神奈川等地進行產業交流，考察團成員涵蓋工商發展處、環保局、消防局等相關局處，以及縣內各大企業主。

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苗縣府工商發展處指出，在產業交流方面，考察團參訪全球粉末冶金領導廠商保來得，以及東京應化工業、三菱化學等國際半導體材料大廠，深入了解光阻劑與高純度化學品於先進製程中的關鍵角色，並就半導體供應鏈布局、材料技術發展及資源循環機制等議題進行交流，為未來引進關鍵技術及促進投資合作奠定基礎。

在能源與智慧製造領域，考察團前往川崎重工及東京氫能資訊館，掌握氫能從製造、儲存到應用的完整供應鏈發展。苗縣府指出，日本已將氫能應用推展至城市層級，展現成熟發展模式；而苗栗在地企業亦已逐步投入氫能關鍵零組件製造，具備進一步擴展發展的良好條件。

此外，也觀摩日本機器人技術發展，其應用已由製造端延伸至醫療、服務及人機協作等多元場域。縣府未來將持續協助在地產業導入智慧自動化技術，強化產業韌性與競爭優勢，因應AI時代發展趨勢。考察團亦參訪埼玉職人工藝產業，了解日本如何透過設計與品牌策略，將傳統工藝轉化為具市場價值的文化產業；則促進縣內木雕、藺編等文化資產轉型為具競爭力的產業能量。

苗栗縣長鍾東錦（左3）強調，未來將持續以「科技產業」與「文化產業」雙軌並進，強化國際鏈結，推動材料、能源與智慧製造等產業發展。（苗栗縣政府提供）

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