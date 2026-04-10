鄭習會登場 ⁨張博洋：和平沒來、習老闆任務已交代下來

鄭習會登場，張博洋酸和平沒來、習老闆任務已先交代下來。（記者王榮祥翻攝）

「鄭習會」今登場，高市議員張博洋指出，鄭麗文對習近平擺明兩岸統一的言論「照單全收」，甚至主動獻策，雙邊會談看起來像是中國共產黨內部會議，和平沒來、習老闆任務已交代下來。

張博洋說，習近平開場即宣稱「台灣同胞魂繫中華、根在大陸、心向祖國」，這不僅是擺明想併吞台灣，更是公然向國際誤導台灣人想當中國人，一番言論反台獨，連國民黨最愛講的中華民國都當成不存在，鄭麗文不只沒反駁，還主動獻策要「籌劃制度性的合作機制」。

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張博洋痛批鄭麗文致詞提到的「使兩岸和平發展走向不可逆轉」、「啟動中華文明復興工程」，這份「復興工程」終點絕對不會有台灣，更不會有中華民國，唯一終點就是「中華人民共和國」；如果國民黨支持者連這種賣台工程都吞得下去，建議今天就可開始去換戶籍。

張博洋總結，鄭麗文的和平之旅終於掀開底牌，謎底就是「向習近平證明自己的利用價值」，習近平只是需要一個從台灣來的傀儡坐在對面，習說一句，對面的人就附和一句，而積極鞏固自己在黨內地位的鄭麗文則非常樂意擔任這個角色，「和平沒有到來，但習老闆的任務已經交代下來」。

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