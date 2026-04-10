北市府擬售捷運聯開宅挨轟短視近利 議員批淪「黃金上的乞丐」

為償還高達1580億元的自償性債務，台北市政府捷運局規劃出售「 2025年以後新分回聯開宅」 、「 出租中3房以上住宅」 及「部份商辦」類別的捷運聯開宅，多個民團以及跨黨派台北市議員今（10日）召開記者會，呼籲蔣市府為居住正義懸崖勒馬。（記者甘孟霖攝）

為償還高達1580億元的自償性債務，台北市政府捷運局規劃出售「2025年以後新分回聯開宅」、「出租中3房以上住宅」 及「部份商辦」類別的捷運聯開宅，多個民團以及跨黨派台北市議員今（10日）召開記者會，呼籲蔣市府為居住正義懸崖勒馬，議員批評台北市長蔣萬安短視近利讓台北市變成「坐在黃金上的乞丐」。北市捷運局回應，處分聯開宅有其必要，也已調整租售策略，出租中2房以下聯開宅暫保留出租，部分位於北市3房以下住宅由北市都發局以市價購回作為社宅。

民眾黨籍北市議員黃瀞瑩、陳宥丞、民進黨籍北市議員簡舒培、社民黨籍北市議員苗博雅攜手OURs都市改革組織、崔媽媽基金會、社會住宅推動聯盟，今於北市議會召開記者會。OURs都市改革組織秘書長彭揚凱指出，目前首批出售案（中和高中15戶）出售處分案已送交議會，雖僅15戶，卻具有高度指標性意義，一旦議會通過，將形同為後續一系列出售聯開住宅的作法開綠燈。

請繼續往下閱讀...

社會住宅推動聯盟召集人孫一信說，蔣萬安在競選時提出5萬戶社宅政見，捷運聯開宅就是一個來源，質疑都發局一面蓋社宅，捷運局卻一面賣聯開宅，是矛盾政策，局處各自為政，對社宅存量沒有幫助。

崔媽媽基金會執行長呂秉怡說，雙北市是台灣租屋最困難地區，台北市需要更多社宅滿足居住需求，目前1300多戶以及未來更多的捷運連開宅，不論在交通便利性生活機能完整度無障礙空間，租期有保障，是協助青年家庭、中產及弱勢的重要資產。

陳宥丞說，他當議員前抽了10次社宅都落空，現在也還在租屋，非常了解台北市租屋的困難，北市府很清楚社宅比例達到5%以上才有效益，市府不應該賤賣資產犧牲居住正義。

黃瀞瑩說，未來預計出售包含中和高中聯開宅15戶價值3.2億、三重捷運站聯開宅257戶總價140億，還有租期屆滿的聯開宅與商辦13戶，全部加起來285戶，不動產總值150億，蔣萬安在市政會議只用「照案通過」四個字就要出售。

簡舒培批評，蔣市長為什麼總是「講不聽」？號稱關心育兒家庭，但針對聯開宅政策又充滿矛盾，這些房子留在台北市會咬蔣萬安的肉嗎？為什麼一定要賣掉？跨黨派議員幾乎全部反對處理聯開宅，台北市又不缺錢，捷運如果要自償經費，都發局也可以把聯開宅承接下來變成社會住宅。

苗博雅說，賣聯開宅短視近利、左右互搏，蔣萬安這樣做會讓台北市變成「坐在黃金上的乞丐」，北市府的社宅成績單慘不忍睹，3年只新增700多戶，未來要賣聯開宅的數量已經直逼蔣新增的戶數，不解政策邏輯。苗批，蔣對於市政欠缺深度了解及全盤規劃，執意要用最傳統落後方式來處理捷運財務問題，未來每年台北市都有400多億統籌分配稅款可以運用，卻要把台北市可掌握的房屋處分掉。

捷運局表示，土地開發效益為自償財源之一，聯開宅處分收益須挹注捷運建設所需經費。目前經核計已通車、興建中及後續南北環、東環等路網，自償性經費債務已累積達1580億元，聯開宅租金收入已不敷償還舉債利息，出售部分聯開宅加速償還自償性經費債務實有必要。

捷運局指出，已調整租售政策，依據現行「捷運土地開發公有不動產處分作業後續處理原則」，市府現階段僅出售「2025年以後新分回聯開宅」、「出租中3房以上住宅」及「部份商辦」；針對目前「出租中2房以下住宅」暫保留出租， 並由北市都發局以市價購回位於北市部分3房以下之住宅作為社會住宅，兼顧租屋市場及社宅需求。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法