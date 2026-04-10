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    首頁 > 政治

    竹市民進黨東區議員初選民調揭曉 現任議員劉崇顯未出線

    2026/04/10 13:25 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市民進黨現任議員劉崇顯未通過黨內初選，意外落馬。（資料照，記者洪美秀攝）

    新竹市民進黨現任議員劉崇顯未通過黨內初選，意外落馬。（資料照，記者洪美秀攝）

    民進黨新竹市黨部進行東區市議員提名初選全民調，歷經3天市話全民調，結果今天出爐，其中2屆議員資歷，但加入民進黨不久的現任議員劉崇顯意外落馬，未通過5搶4的初選。劉崇顯表示，歷經3天馬拉松式的電話民調初選，儘管民調的有效樣本數仍嚴重不足，但為儘快凝聚團結、全力備戰，並避免不必要的人力、物力消耗，他與其他參選人已達成共識，今天結算民調成績。雖未能取得黨內提名資格，但無論以什麼樣的身分、身處哪個戰鬥位置，只要能為新竹市做事、只要市民還需要，他都會為了家鄉勇敢承擔，做伙向前。

    劉崇顯：持續監督市政 將與「新竹隊」齊心備戰

    劉崇顯在社群發文提到，未能取得黨內提名資格。讓一路以來支持他的朋友們失望了，他深感抱歉；同時，他也要向每位在電話中給予肯定、甚至為這個結果感到抱屈並給予他鼓勵的市民朋友，表達最誠摯的感謝，大家的溫暖與疼惜他都收到了。

    劉崇顯說，他也換個角度想，值得慶幸的是，他所重視的議會夥伴都順利通過初選。其中鄭美娟議員在公共服務領域耕耘超過20年的「職人」；劉彥伶是將民眾陳情處理到極致細膩的「達人」；而曾翰揚是他在「新竹挖挖挖」的好夥伴，更是市議員曾資程真傳、紮根基層的「優質新人」。每一位都是值得託付的好人選，他也恭喜鄭宏輝前輩重返戰場與後輩們一起奮鬥。

    他表示，即便初選失利，他也絕不會因此停下腳步。身為現任議員，仍會秉持職責，持續監督市府，今年度的定期會依舊會全力以赴，將市政工作拉回正軌。當前最重要的任務，就是把握讓新竹重拾光榮的機會。新竹是座兼具舊城文化與科技新城的城市，相信黨中央會提出最合適的市長人選。他也將發揮竹科人理性、務實特質，與「新竹隊」齊心協力，打贏這場關鍵的市長選戰。

    新竹市民進黨現任議員劉崇顯未通過黨內初選，意外落馬，但他仍感謝鄉親的肯定，未來將持續為新竹市努力奮戰。（取自劉崇顯臉書）

    新竹市民進黨現任議員劉崇顯未通過黨內初選，意外落馬，但他仍感謝鄉親的肯定，未來將持續為新竹市努力奮戰。（取自劉崇顯臉書）

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