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    首頁 > 政治

    鄭習會登場！鄭麗文大讚習近平成就非凡 粉專開酸：怎麼不乾脆跪下？

    2026/04/10 15:49 即時新聞／綜合報導
    國民黨主席鄭麗文赴中進行「2026和平之旅」，今（10日）與中共中央總書記習近平會面。（圖擷取自新華社）

    國民黨主席鄭麗文赴中進行「2026和平之旅」，今（10日）與中共中央總書記習近平會面。（圖擷取自新華社）

    國民黨主席鄭麗文赴中進行「2026和平之旅」，今與中共中央總書記習近平會面，鄭提出「兩岸和平，造福民生」5點主張，會談中指稱「中國發展在習的領導下，得以完全脫貧、達成全面小康社會」。對此，臉書粉專「Mr.柯學先生」諷刺道「鄭麗文怎麼不乾脆跪下去啊？」

    粉專「Mr.柯學先生」今日轉發媒體片段，影片顯示鄭麗文與習近平會談中大讚，「中國發展在習總書記領導之下，不但實現了完全脫貧，建成全面的小康社會，成就非凡，而且持續突飛；十五五的規劃剛剛開局，必將再上新的台階，值得期待」。粉專「Mr.柯學先生」直呼「哇！鄭麗文吹捧『席禁評』捧好捧滿耶！怎麼不乾脆跪下去啊？」

    網友看到貼文後紛紛留言酸說「吹吧？大陸人很多失業者都沒工作呢？妳再吹大牛吧」、「這根本不是跪，根本是趴地上」、「她去不是重點，重點她留在那舔不要回來就好，她飛機出去台股直接慶祝」、「阿諛奉承，舔好舔滿，百年大黨淪落至此真是可悲」、「完全脫貧？睜眼說瞎話嗎？中國外送一單才台幣不到10元欸」。

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