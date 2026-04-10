蔡壁如已找到新據點！民眾黨宮鬥劇還沒完 朱蕙蓉：值得拭目以待

民眾黨創黨主席柯文哲近期因餐桌禮儀引發輿論風暴，同桌用餐的創黨元老、前立委蔡壁如事後在節目論及柯文哲飲食習慣，結果引發民眾黨大量支持者不滿。（資料照）

民眾黨創黨主席柯文哲近期因餐桌禮儀引發輿論風暴，同桌用餐的創黨元老、前立委蔡壁如事後在節目論及柯文哲飲食習慣，結果引發民眾黨大量支持者不滿。對此，民眾黨創黨黨員朱蕙蓉發文，暗示這次嘉義市藍白合民調初選張啓楷之所以勝出，背後可能就是出於蔡的努力；此外，蔡壁如雖在黨內經歷邊緣化，但現在已經在台中找到自己的政治舞台與建立人脈連結的重要據點，她也預告，「這場現代宮鬥劇的最終結果，還是值得大家拭目以待。」

朱蕙蓉今日在臉書發文表示，她最後一次聽到有人被柯文哲找去聊天，主要就是針對「如何處理蔡壁如」做討論。後來她從可靠的人口中聽到，柯文哲告訴張啓楷，若要打贏嘉義這仗就得去找蔡壁如。後來結果就是國民黨幾乎停擺，張啓楷在嘉義勝出。「不然大家想想，國民黨在嘉義市約有37000多黨員，民眾黨約有700多。民調電話再怎樣打，46通電話裡也才有可能1通是民眾黨人接到。大家覺得民眾黨憑什麼能勝出？背後是誰在操盤？」

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朱蕙蓉引中國清朝重臣年羹堯恃功自傲，遭雍正皇帝賜死典故指出，至於柯文哲「柯雍正」與蔡壁如「蔡年羹堯」之間，有無功高震主？她透露，過去與柯文哲對話時，柯舊友透露不想讓蔡變成年羹堯。現在雖然蔡壁如有點像年羹堯那樣，居功自傲或威脅到了柯文哲的地位。但是她的被邊緣化，更多是因為民眾黨從小黨變大，除了柯本身愛看宮鬥劇以外，他身邊也有了新的幕僚團隊（所謂的「宮鬥」傳聞）層層疊疊相交疊所造成的。

而蔡壁如過去那種「醫院式、家長式」的管理作風，以及超級直白、少點溫度的說話方式，或許真的逐漸不適應現代那種需要「奉承阿諛」的政黨運作潮流。但是好在蔡壁如在離開柯文哲的「權力保護傘」後，反而在台中（甚至擴展到中南區）找到了自己的政治舞台與建立人脈連結的重要據點。這證明了她不再只是「柯文哲的附屬品」，不再是家奴，反而蛻變成一個獨立的政治人物。

朱蕙蓉表示，也可以說，這是一個「忠心老奴在公司擴大後被調離總部，卻在分公司打出完全屬於自己的一片業績，然後最終與昔日老闆維持著『有點黏又不會太黏』的微妙距離」的現代職場/政治故事。「這場現代宮鬥劇的最終結果，還是值得大家拭目以待。」

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