白提案要政院即刻發布中選會人事 立院逕付二讀

立法院民眾黨團今提案，要求行政院長卓榮泰儘速依法發布游盈隆（見圖）等4位中選會委員的人事命令，完成就職程序。該提案經黨團共識，逕付二讀、交付協商，並由民眾黨團負責召集協商。（資料照）

立法院民眾黨團今天在立法院會中提案，要求行政院長卓榮泰儘速依法發布游盈隆等4位中選會委員的人事命令，完成就職程序。該提案經黨團共識，逕付二讀、交付協商，並由民眾黨團負責召集協商。

民進黨團幹事長莊瑞雄表示，藍白一直阻擋總預算、財劃法及國安法案，這是民主運作嗎？中選會是獨立機關，民進黨也認為要讓中選會正常運作，藍白卻把中選會當作遙控器，想轉哪一台就轉哪一台，把門關起來又說裡面沒有人，人就是被你們擋掉的。藍白一邊卡人事一邊又說要維繫民主體制的正常運作，殺了人又裝無辜很不好。

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藍白上個月封殺民進黨政府推薦的中選會人選，僅通過主委游盈隆及在野黨團所推薦人選，行政院迄今仍未啟動交接及就職等程序。中選會坦言延後任命，會影響年底九合一選舉工作，行政院表示，中選會的任命案會依法處理，讓中選會健全運作，也會再補提人選，希望立法院可以補足誠意，來儘速行使同意權。

民眾黨團今天在立法院會中提案指出，有鑑於獨立機關的人事案一經立法院依法審議通過，行政機關即負有依法發布人事命令、完成任用程序的明確法定義務。然行政院依「中央選舉委員會組織法」本應於中華民國114年8月3日前提出委員繼任名單，卻遲延至年底始行補提，已屬明顯違法怠惰；其後立法院本於憲政分際，於115年3月14日依法通過主任委員游盈隆等4位人事同意案，行政院卻迄今仍未依法發布人事令、啟動交接程序。

民眾黨團說，行政院長卓榮泰此種公然拒絕履行法定職責的作為，不僅侵蝕依法行政的基本原則，更形同以行政權力對抗國會監督，嚴重動搖權力分立的憲政基礎。尤有甚者，行政院過往一再對外聲稱應儘速完成中選會人事審查，以避免影響選務運作；然當立法院已依程序完備審議並作成決議後，卓院長卻無視「立法院職權行使法」第31條的明文規範，竟揚言重提已遭否決的名單，並反過來指責在野黨須「展現誠意」，顛倒是非。

民眾黨團表示，國會行使人事同意權，旨在確保獨立機關的中立性與專業性，絕非行政權的附庸或橡皮圖章；卓院長以「順從與否」作為派任標準的思維，已明顯背離依法行政與責任政治的基本要求。依法行政是政府的義務，絕非賞賜。

民眾黨團建請立法院會做成決議，要求卓榮泰立即停止一切政治算計，恪遵法律規範，儘速依法發布游盈隆等4位中選會委員的人事命令，完成就職程序；並應停止對國會的不當指控與政治施壓，以回歸法治正軌，維繫民主制度的正當運作。

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