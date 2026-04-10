「鄭習會」見面了 習近平：兩岸同胞走在一起是歷史必然

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

「鄭習會」今天登場，由中共中央總書記習近平先發表談話。習近平表示，無論國際、台海形勢如何變化，中華民族偉大復興的大趨勢不會改變，兩岸同胞走親、走近、走到一起的大潮流不會改變，這是歷史必然，我們對此充滿信心。要在堅守「九二共識」、「反對台獨」的共同政治基礎上與台灣各政黨和社會人士加強交流對話，把兩岸關係的未來牢牢地掌握在中國人自己的手上。

習近平表示，很高興在春暖花開之際和大家見面，昨天還是清明時節雨紛紛，今天就是春暖明媚的天氣，時隔10年，這就是我們兩黨的領導人再次會面，很快啊，一下就十年。這對兩黨關係、兩岸關係發展具有重要意義。

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習近平代表中共中央對鄭麗文主席率團來訪表示歡迎。他表示，兩岸同胞同屬中華民族，中華民族是有著五千多年文明史的偉大民族，包括台灣同胞在內的人民共同開拓了祖國的遼闊疆域，共同締造了統一的多民族國家，共同書寫了輝煌的中國歷史，共同創造了燦爛的中華文明，共同培育了瑋大的民族精神。也駐就了國土不可分、國家不可亂、民族不可散、文明不可斷的共同信念，引領中華民族自強不息，中華文明綿延不斷。

習近平表示，​儘管歷盡滄桑，台灣同胞始終不忘根在大陸，心向祖國，魂系中華。即使在台灣被侵佔的那段苦難歲月，台灣同胞依然保持強烈的中華民族意識和牢固的中華文化情感，不惜用鮮血、生命證明自己是中華的大家庭、不可分離的成員。中華人民共同擁有的中華根、中華魂源於血脈，這個歷史駐於心中，不會忘卻，不可抹滅。

​習近平說，當前世界百年變局加速演進，無論國際形勢、台海形勢如何變化，人類發展進步的大方向不會改變，中華民族偉大復興的大趨勢不會改變，兩岸同胞走親、走近、走到一起的大潮流不會改變。這是歷史必然，我們對此充滿信心。

​習近平表示，今天的世界並不太平，和平彌足珍貴。兩岸同胞都是中國人、一家人，要和平、要發展、要交流、要合作，這是共同心聲。兩黨領導人今天見面，就是為了維護我們共同家園的和平安定，推動兩岸關係和平發展，讓祖孫後代能夠共享美好未來。

習近平表示，我們要在堅守「九二共識」、「反對台獨」的共同政治基礎上，包括中國國民黨在內的台灣各政黨、團體、社會人是一道，加強交流對話。為同胞謀福祉，為民族謀復興，把兩岸關係的未來牢牢地掌握在中國人自己的手上。

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