李貞秀服務處慘遭檢舉違建等被拆！張育萌曝真相：民眾黨是爛黨

民眾黨台東縣黨部與李貞秀服務處位於同處，但因李仍在立院無法分身、鮮少前來。（民眾提供）

民眾黨近來正值多事之秋，其台東縣黨部、也是爭議中配李貞秀服務處，被民眾檢舉違建，縣府也發文排程拆除。台灣青年世代共好協會理事長張育萌表示，他要罕見地替李貞秀講句公道話，那個地點也不是李貞秀選的，民眾黨的台東縣黨部本來就在那，「由此可見，民眾黨實在是個爛黨。」

張育萌今日在臉書發文表示，李貞秀被民眾黨分配「花東」是責任區。但她在台東的服務處，位在市區連航路上，被爆根本是違建。張育萌也諷刺民眾黨：「口口聲聲喊居住正義，原來就是違建的正義。」

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張育萌指出，重點是，陳情人並不是綠營支持者，但是「對民眾黨及藍白十分貼近感到不滿」，還主動舉例說，現任的國民黨代表林文隆「接任民眾黨黨職」，根本就已經藍白合。結果民眾黨的地方黨部說，林文隆只是接顧問。還說，李貞秀目前還在熟悉立法院，所以「目前仍在台北」，無法實際到花東服務。只是花東的陳情案就交給李貞秀的立法院團隊。

「我的老天啊，這種辯法到底是在幫李貞秀，還是在害李貞秀啊？」張育萌驚訝地說。他質疑，也就是說，李貞秀接了責任區，但她對花東都不了解，也沒真的來，所以不要問她？那這是哪門子接責任區？

張育萌指出，民眾黨台東黨部回應，違建是頂加，黨部是一樓。所以要拆也不會影響黨部運作。台東縣府有發函，則確認有兩層加蓋是違建。雖然「排序候拆」，但實際什麼時候拆都不知道。

「這對民眾黨和李貞秀，都是嚴重的警訊。黃國昌整天自嗨喊藍白合，但基層其實並不是都樂見民眾黨當『傅隨組織』。」張育萌警告。他質疑，有多少原本追隨阿北的柯粉，深信「藍綠一樣爛」。但民眾黨過去兩年，在黃國昌的強勢主導下，請問走出什麼樣第三勢力「自己的路」？最後他也表示，難怪爆料違建的民眾會說，雖然拆不拆還未定，但能先走到這一步就值得欣慰，「感覺端了民眾黨、李貞秀在台東的老巢」，還堅定地說，不會放棄看到民眾黨部被拆除。

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