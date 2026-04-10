台中新鮮人慘陷「地獄開局」 起薪6都墊底

市議員施志昌（右）與林祈烽針對台中市年輕族群的薪資困境提出強力抨擊。（記者張軒哲攝）

台中市議會今（10）日進行民政業務質詢，市議員施志昌與林祈烽針對台中市年輕族群的薪資困境提出強力抨擊。施志昌引用勞動部112年針對過往各縣市統計數據指出，台中市大專院校畢業生起薪中位數不僅在六都中排名墊底，甚至連薪資增幅也落後於北部縣市；台中市勞工局長林淑媛表示，這是跟產業結構相關，也有辦理青秀台中2.0方案來給新鮮人求職時更多幫助。

施志昌指出，根據統計，台中市畢業生首年薪資中位數僅為 413240元，在六都之中位居末座，不僅遠低於台北市的49萬餘元，甚至輸給台南與高雄，台中市職場新鮮人的處境慘不忍睹，對台中的新鮮人來說根本是地獄開局。

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施志昌表示，台中的薪資問題不僅是「起跑點」輸人，連「耐力賽」也跑不動。數據顯示，即便工作三年後，台中畢業生的年薪排名僅上升一名，位居倒數第二。在薪資漲幅上，台中三年預計增加約7.4萬元，遠不及台北市的11.1萬元。

施志昌對此向副市長黃國榮提出質疑，市府引進的職缺多數仍集中在低薪服務業或傳統製造業基層。針對目前的薪資僵局，施志昌當場向市府提出，專案調查低薪產業、招商指標、強化新鮮人競爭力的建議。

林淑媛表示，台中的低薪問題與產業結構有關，服務業雖然起薪低，但績效獎金高，且工具機產業因為過去幾年受到國際情勢影響，加薪幅度也不多。此外，勞工局每年辦徵才都是以高薪職缺為優先。

台中市大專院校畢業生起薪中位數在六都中排名墊底。（記者張軒哲攝）

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