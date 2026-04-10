「鄭習會」將削弱川普對台支持？國民黨：太多政治臆測

國民黨主席鄭麗文赴中重頭戲「鄭習會」預計今天登場。（路透、資料照，本報合成）

國民黨主席鄭麗文率團訪中，「鄭習會」預計今天登場，我方國安官員研判，習近平擬經過「鄭習會」鞏固鄭麗文的黨內領導地位，並翻轉「統派」在台灣不受歡迎的弱勢。更重要的是在「川習會」前創造「台灣人支持統一」的畫面，削弱川普政府對台灣的支持。對此，國民黨發言人牛煦庭表示，在「鄭習會」這件事情發生前或內容還未出來前，就做太多政治臆測，是不太客觀的。

國安官員認為，習近平將在「習五條」脈絡下，重申北京定義的「九二共識」，也就是「一個中國」、「一國兩制」，而非國民黨過去主張，現在少講，今天在會場上不敢說的「一中各表」。此外，鄭麗文應將毫無意外地在習近平面前說出北京期待的：兩岸都是「中華民族」、「同根同源」等論述，並以再次陳述「九二共識、反對台獨」呼應習的主張。

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牛煦庭表示，「鄭習會」、「川習會」也好，都是大事，一定彼此之間經過縝密的溝通，大家要尊重溝通時間上的安排，「川習會」本來也是安排在4月，是因為伊朗戰爭爆發才有所延誤，現在大家要惡意曲解，從國內政治的角度來評價這樣事情的先後順序，是不客觀也不公允，不管「鄭習會」、「川習會」，內容都可受公評，在這件事情發生前或內容還未出來前就做太多政治臆測，是不太客觀的。

另外，立法院國民黨團昨缺席國防特別條例草案朝野協商，民進黨團書記長范雲批評，國民黨團集體缺席協商，擺明是在等待「鄭習會」中習近平的指示。牛煦庭說，委員會安排考察與協商能不能舉行沒有必然的關係，大家也不用擔心，主要配合黨團運作，上週國民黨團就希望時間安排在15日、16日，會有一些人去考察沒錯，「但至少我會在，相信黨團幹部也會在，協商不會再耽誤」。

國家檔案館的一份調查局校園佈建檔案，揭露國民黨主席鄭麗文的丈夫、文化大學財金系副教授駱武昌曾被接觸吸收為「運用人員」。牛煦庭表示，公開檔案沒有非常完整，時間也蠻特別的，剛好挑在「鄭習會」要開始的時候放新聞，等相關的事證、資料更明確，再清楚說明會比較合適，也不希望此時去做政治的干擾或攻擊，這樣很沒意思，大家可以針對鄭習會的內容等去做評論、討論，這沒有問題，這時候去扯一些別的事情，反而對於整體發展來講並不是特別有利，等相關事證更清楚一些再完整說明會比較合適。

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