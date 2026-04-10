質疑民進黨性平部影射民眾黨女性「像禮物」 黃瀞瑩批「綠權壓迫」

民眾黨台北市議員黃瀞瑩。（資料照）

民進黨性平部節目「性平真心話」日前上傳性平部主任李晏榕與綠營政治工作者張慧慈、吳奕萱聊女性參政困境，不過卻將民眾黨女性從政者比喻為「禮物」，引發爭議。節目中被點名民眾黨籍台北市議員黃瀞瑩表示，該節目一邊談女性參政困境，一邊卻用這些標籤否定其他政黨女性參政動機，用掌握話語權者決定女性價值，就是妥妥的「綠權壓迫」。

黃瀞瑩表示，影片中，主持人與來賓細數女性參政經常被性化、被抹黑的困境，這份理應是跨越黨派的性別共感，竟然話鋒一轉，變成了攻擊政敵的武器。她身為被節目來賓直接點名的當事人，必須站出來，真正的性別平等，不是誰的專利，更不該是為了政治立場服務的選擇性正義。

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黃瀞瑩批評，影片主持人提到，民進黨性平部的任務是鼓勵更多女性參政，這理應是一個進步社會不分黨派共同努力的目標；然而，當民眾黨同樣在為提升女性政治參與而努力時，為何在她們口中卻成了被物化的「禮物」與「宣傳樣板」？

黃瀞瑩說，她在政治工作上努力了近10年，從幕僚到民意代表，一路走來認為女性參政的其中一個困境，就是如同該節目展現的「選擇性資格審查」，節目打著性平大旗，一邊談女性參政困境，一邊卻用這些標籤來否定其他政黨女性的參政動機，這種由掌握話語權者來決定女性的價值，就是妥妥的「綠權壓迫」。

黃瀞瑩質疑，民進黨資深民代深陷不雅照、外遇風波時，請問性平部在哪裡？當時她們可曾為受害女性發過一次正義之聲？事實證明，民進黨總是選擇忽視黨內的醜聞，卻將所有的力氣用來貶低、抹黑他黨的女性，民進黨的性平部，從來不敢真的「管」民進黨。

她強調，性別平權不該有顏色之分，真正的進步價值，是肯定每一位女性不論身處何種政治立場，都能在各自的崗位上展現自己的專業與韌性。跟所有的女性政治工作者一樣，參政從不是為了成就誰的門面與樣板，是為了實踐對台灣這片土地的諾言。

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