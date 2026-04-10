喊話鄭麗文 蔡其昌：中華民國存在事實無可迴避

民進黨立院黨團總召蔡其昌。（資料照）

國民黨主席鄭麗文赴中行程的重頭戲「鄭習會」預計今天登場。民眾黨團總召蔡其昌表示，「正式中華民國存在的事實，這件事情是無可迴避的議題」，提醒鄭麗文，不要忘記國民黨每次選舉到了，心心念念就會講的「中華民國」，請對岸正視中華民國存在的事實，表達台灣人、中華民國國民要過著民主自由法治的生活的底線。

蔡其昌今天在立法院表示，鄭麗文這趟號稱「和平之旅」，但是「旅」都還沒結束，中國的軍演不但沒有停止，對台灣海峽的軍事行動反而加劇，「這樣可以叫做和平之旅嗎，這是哪門子的和平？」

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蔡其昌說，他感到遺憾，國民黨內部已經有包括台中市長盧秀燕等人、國民黨立委也提出一些版本，大家已經有這樣好的開始，應該可以坐下來好好協商攸關台灣人民安全保障的軍購案，但很可惜的，只因為鄭麗文要去見習近平，這一切就停擺，連出席都不願意。

蔡其昌說，他們很擔心，到底在國民黨的眼中，台灣的安全、人民的未來到底要放在哪裡，昨天這種缺席軍購的審查，其實已經把國民黨的心態、國民黨對安全的立場已經說得很清楚。

蔡其昌表示，鄭麗文即將會見習近平，民進黨團還是要強調，「正式中華民國存在的事實，這件事情是無可迴避的議題」，中華民國就是存在，中華民國所有的國民、台灣的所有人，就是希望能夠在中華民國的架構底下，過著自由民主法治的生活。

蔡其昌說，這些都是兩岸交流沒有辦法迴避、沒有辦法失守的底線，提醒鄭麗文，不要忘記國民黨每次選舉到了，心心念念就會講的「中華民國」，如果清楚的跟習近平表達台灣需要和平，兩岸也可以交流，但請對岸正視中華民國存在的事實，表達台灣人、中華民國國民的希望、期待、要求，中華民國要過著民主自由法治的生活，這是底線。

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