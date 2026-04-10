藍未出席軍購條例協商綠轟等習近平指示 馬文君：太牽強

國民黨主席鄭麗文赴中重頭戲「鄭習會」預計今天登場。（路透、資料照，本報合成）

國民黨主席鄭麗文率團訪中，「鄭習會」預計今天登場，立法院國民黨團昨缺席國防特別條例草案朝野協商，民進黨團書記長范雲批評，國民黨團集體缺席協商，擺明是在等待「鄭習會」中習近平的指示。國民黨立委馬文君今日受訪表示，軍購跟鄭習會沒有關係，不是現在才討論軍購，牽扯到鄭習會她覺得實在太牽強，國民黨考量的就是務實用有限的預算買到台灣需要的作戰、防衛武器，這是最重要的考量。

我方國安官員研判，習近平擬經過「鄭習會」鞏固鄭麗文的黨內領導地位，並翻轉「統派」在台灣不受歡迎的弱勢。更重要的是在「川習會」前創造「台灣人支持統一」的畫面，削弱川普政府對台灣的支持，無論在安全上或國際地位上。

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國安官員認為，習近平將在「習五條」脈絡下，重申北京定義的「九二共識」，也就是「一個中國」、「一國兩制」，而非國民黨過去主張，現在少講，今天在會場上不敢說的「一中各表」。此外，鄭麗文應將毫無意外的在習近平面前說出北京期待的：兩岸都是「中華民族」、「同根同源」等論述，並以再次陳述「九二共識、反對台獨」呼應習的主張。

對此，馬文君表示，這個要看中美兩國，而不是我們自己的說法。

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