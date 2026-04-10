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    首頁 > 政治

    「我們錢還在木可」惹禍！ 吳靜怡：木可、眾望、競總成「金流鐵三角」

    2026/04/10 10:29 即時新聞／綜合報導
    民眾黨創黨主席柯文哲。（資料照）

    民眾黨創黨主席柯文哲。（資料照）

    前台北市長柯文哲涉京華城等案，一審被判刑17年，他的妻子陳佩琪日前在臉書發文批評北檢，其中一句寫「我們錢還在木可公司內」，被認為凸顯柯文哲透過木可，侵占政治獻金犯意及犯行明確。爭議延燒多日。對此，媒體人吳靜怡表示，木可、眾望、競總形成了一個「金流鐵三角」，陳佩琪自爆基金會被列貪污事證！

    吳靜怡在臉書PO文表示，木可、眾望、競總形成了一個「金流鐵三角」，陳佩琪自爆基金會被列貪污事證！陳佩琪在臉書多次提到的「證據33號」，指控檢調將眾望基金會接受企業首鋼、潤泰的950萬元（分別為500萬與450萬）視為貪污事證，因為匯入的單位就是眾望基金會，應該不會沒有做捐款收入，只是這兩家建商在柯文哲市長任內「正好」都有大型聯開案與市府交手過的紀錄，這就是檢調懷疑「期約賄賂」的切入點。

    吳靜怡指出，眾望基金會從柯文哲、李文宗操作財務的方式來看並非為了公益成立，而是為了收受「不便進入政治獻金專戶」的企業大額捐款，再透過虛報薪資或勞務採購，將錢轉回柯文哲可控的範疇。

    吳靜怡直言，前基金會董座李文宗在京華城、政治獻金案之外，多吃上一條「背信罪」，基金會名聲也受創！早在2025年3月眾望基金會經過董事會推舉前副總統吳敦義人馬、前國民黨中央委員溫三郎，身為律師擔任代理董事長兼董事，至今，陳佩琪火燒連環船燒到眾望基金會，溫三郎不需要出來跟大眾說明清楚嗎？

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