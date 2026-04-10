共軍嗆糾治和平積弊！鄭麗文喊談躺平 汪浩：藍營被打臉還自我陶醉

中國國民黨主席鄭麗文近期率團赴中。（國民黨提供）

中國國民黨主席鄭麗文近期率團赴中，預計今天「鄭習會」登場。對此，作家汪浩表示，鄭麗文人還在中國，共軍東部戰區司令員楊志斌8日發布文章表明，嚴詞要求糾治「和平積弊」，並強調必須保持「箭在弦上、引而待發」的臨戰狀態，不禁酸說「這記響亮的耳光，直接抽在國民黨那張自我陶醉的和平假面上」。

汪浩今日於臉書發文指出，鄭麗文在中國大談「和平種子」，甚至向台灣民眾喊出「和平，才能躺平」的荒謬口號，企圖營造國共交流能帶來長治久安的假象。

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共軍的邏輯非常清晰：和平是會轉向戰爭的，軍隊若被「和平思想」麻痺就是自尋死路。當中共正緊鑼密鼓催生「打仗憂患」、將台灣海峽視為現實鬥爭戰場時，鄭麗文卻像是在平行時空，配合中共的統戰腳本演出「兩岸一家親」。這種刻意無視敵方備戰、甚至反過來消解台灣抵抗意志的行為，本質上就是「賣台求榮」。

國民黨與其主席不僅騙台灣人，更是騙倒了自己。他們天真地以為靠著「語義撤退」與「歷史弔古」就能換取中共的善意，卻不知在獨裁政權眼裡，這種毫無抵抗意志的「和平躺平」，正是發動侵略的最佳時機。

汪浩警告，當對手正積極破除「和平積弊」以準備戰爭，鄭麗文卻在販賣「和平迷藥」，這種與侵略者唱雙簧的行徑，最終只會將台灣推向萬劫不復的深淵。

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