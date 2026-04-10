「習鄭會」今登場 外交部提三點：盼準確傳達台灣主流民意

外交部次長陳明祺今天表示，希望國民黨主席鄭麗文能夠準確的傳達台灣人民的主流民意，包含兩國互不隸屬、中華民國台灣的未來由台灣人民透過民主方式決定，以及訴求中國立即停止用機艦擾台。（記者塗建榮攝）

國民黨主席鄭麗文赴中行程的重頭戲「鄭習會」預計今天登場。外交部次長陳明祺今天表示，希望鄭麗文能夠準確的傳達台灣人民的主流民意，包含兩國互不隸屬、中華民國台灣的未來由台灣人民透過民主方式決定，以及訴求中國立即停止用機艦擾台。

行政院長卓榮泰今天率各部會首長赴立法院提出施政方針及施政報告繼續質詢。媒體會前詢問，鄭麗文與習近平見面，會給國際帶來什麼訊號。

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陳明祺受訪說，希望鄭麗文跟習近平見面，能夠準確的傳達台灣人民的主流民意。第一，必須基於中華民國跟中華人民共和國互不隸屬的事實；第二，台灣人民堅持中華民國台灣的未來，必須由台灣人民透過民主的方式決定；第三，訴求中國立即停止用機艦擾台。

陳明祺說，上述三點必須要準確的傳遞給習近平，這樣才會給世界一個清楚的訊號，這是台灣的主流民意，而不是一個黨派甚至是個人的訴求。

媒體詢問，鄭習會此次會面是否會影響後續軍購期程。陳明祺說，強化自己的國防安全這是他們一直在追求的目標，當然也希望自我強化國防的努力，不會因為這些政治原因受到干擾，畢竟只有透過實力才能夠維持和平。

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