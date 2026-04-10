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    首頁 > 政治

    藍營缺席軍購協商 葉耀元：和平不會是建立在卑躬屈膝的下跪

    2026/04/10 10:08 即時新聞／綜合報導
    行政院、藍白黨團版本的對美軍購特別條例草案均已出委，多數條文保留朝野協商。外交國防委員會民進黨籍召委陳冠廷9日召集黨團協商，但國民黨團無一人出席，被指和國民黨主席鄭麗文訪中有關。在野黨僅民眾黨立委王安祥一人出席。（資料照）

    行政院、藍白黨團版本的對美軍購特別條例草案均已出委，多數條文保留朝野協商。外交國防委員會民進黨籍召委陳冠廷9日召集黨團協商，但國民黨團無一人出席，被指和國民黨主席鄭麗文訪中有關。在野黨僅民眾黨立委王安祥一人出席。（資料照）

    立法院外交國防委員會9日召開國防特別條例朝野黨團協商，國民黨團集體缺席會議。國防部長顧立雄會中感慨並一度哽咽直言，「如果我們都不挺身，為什麼別人要幫我們？」對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元表示，和平不會是建立在卑躬屈膝的下跪，和平只會建立在強而有力的國防之上，這件事縱觀歷史放諸四海皆準，但國民黨卻只會為了跟想併吞台灣的習近平與共產黨你儂我儂，諷刺啊。

    葉耀元在臉書PO文表示，現在台灣政治內部最諷刺的事情是：當初希望台灣可以獨立於中華民國之外的民進黨，為了維繫兩岸和平的現狀，在執政之後必須要繼續守護中華民國台灣的主權與民主。當初整天在喊反共復國的國民黨，現在寧願丟掉中華民國這塊神主牌只為了跟中共輸誠效忠，並且連守護中華民國台灣的主權都這件事要放棄了。

    葉耀元直言，和平不會是建立在卑躬屈膝的下跪，和平只會建立在強而有力的國防之上，這件事縱觀歷史放諸四海皆準，但國民黨卻只會為了跟想併吞台灣的習近平與共產黨你儂我儂，諷刺啊，悲哀啊！

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