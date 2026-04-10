政面交鋒》指藍營軍購立場轉向為選舉 沈伯洋示警「中國議題」恐衝擊地方選情

民進黨立委沈伯洋在本報「政面交鋒」專訪中分析，國民黨對軍購案的態度轉變，並非基於國家大方向的認同，而是因應年底選舉的策略性「轉向」。（記者陳怡君攝）

國民黨主席鄭麗文訪中，外界關注「習鄭會」對年底九合一選舉的影響。民進黨立委沈伯洋在本報「政面交鋒」專訪中分析，國民黨對軍購案的態度轉變，並非基於國家大方向的認同，而是因應年底選舉的策略性「轉向」；他也說，在野黨內部因選舉利益分裂，尤其鄭麗文將中國議題帶入地方選戰，反而讓地方候選人陷入危機。

在軍購議題上，沈伯洋以近期國民黨立場為例指出，從最初拒絕審查，到後來接受數千億元規模的軍購案，態度出現明顯變化。他認為，過去半年無論國際或台灣內部情勢並無重大變動，但立場卻出現大幅調整，「理由其實只有一個，就是因為年底要選舉」。

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沈伯洋分析，外界常將國民黨內部區分為「親美派」與「親中派」，但他認為本質上更接近「不演派」與「演得比較像的派」。部分政治人物過去與現在的立場差異明顯，顯示其策略性調整與選舉布局息息相關，特別是在台中、台南及高雄等地即將面臨選戰的情況下，政治人物更傾向調整論述，以避免中國議題影響選情。

他提到，台灣地方選舉本質上較少聚焦中國議題，但如果今天鄭麗文自己把中國議題帶進去，這個時候對這些要地方選舉的人是危機；在此一框架之下，他覺得是「選舉」讓國民黨內部產生了分裂，而不是因為他們對於這個國家的方向覺得重要因此要審查。

沈伯洋也說，台灣人在地方上投票的時候，看更多的是人情世故、地方服務，如水溝、垃圾掩埋、交通、補助、租屋，這是地方關心的議題；至於國安可能有關心，但對一般人民來講，這個選擇就會比較遠，即使提出了產業政策，告訴民眾這個產業政策是「非紅」，但這並非一般人在意的事。

沈伯洋表示，他比較擔心的不是說，今天在地方選舉的時候要不要談這個議題，但問題是鄭麗文現在是把這個議題帶進來，現在緊張的根本就是國民黨自己。地方選舉本來是國民黨的強項，結果鄭麗文扛著中國議題把這個帶進來，這些地方候選人當然會緊張。

此外，沈伯洋也坦言，國防與國安議題在社會中的關注度仍偏低，可能僅有10%民眾關心，民防甚至僅有2至3%，相較之下，民生與經濟議題的關注度遠高於此。他認為，這是執政黨必須面對的現實挑戰，不能僅強調國防重要性，而忽略人民對生活品質的期待。

他強調，執政黨當然認為國防很重要，但不能夠一步登天，要告訴大家，要怎麼樣過得好，因為過得好的人，他才有餘力去想說，我們要怎麼守護這個國家。他也反駁外界「只重國防、不顧民生」的批評，指出過去完全執政後4年立法院通過的400部法案中，90%是在通過民生的法案，10%是在講國防跟國安。

沈伯洋表示，執政黨有時候很容易陷入這個窠臼，但這個窠臼也是他們自己要處理的，要讓人民知道生活怎麼過得好，然後再接下來要怎麼保護社區，就是民防，然後再來要怎麼保護國家，然後說服人民，這是執政黨的責任。

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